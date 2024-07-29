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АНАЛІТИКА

Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні

 

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках двох пакетів військової допомоги. Туди, зокрема, увійдуть ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" та пресслужбу Пентагону.

За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, до пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, мінометні снаряди, а також переносні протитанкові комплекси Javelin.

Допомогу надають Україні через механізм повноважень президента США щодо скорочення озброєнь. Це означає, що зброя вже знаходиться на американських складах і її не треба виробляти.

У Пентагоні уточнили, що для України анонсували два пакети військової допомоги. Один із них - вартістю 200 млн доларів, а інший - 1,5 млрд доларів.

У рамках пакетів Україна отримає:

* боєприпаси для NASAMS;

* боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;

* ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;

* обладнання для радіоелектронної боротьби;

* боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* 120-мм мінометні снаряди;

* високоточні авіаційні боєприпаси; ракети з оптичним наведенням (TOW);

* протитанкові системи Javelin та AT-4;

* стрілецька зброя;

* вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для зносу;

* системи захищеного зв'язку;

* комерційні послуги із супутникової зйомки;

* запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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