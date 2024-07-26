OpenAI тестує прототип ШІ-пошуковика SearchGPT, технологію інтегрують у ChatGPT

OpenAI оголосила про тестування SearchGPT. Це - прототип нового пошуковика, який працює на основі штучного інтелекту у поєднанні з інформацією з інтернету.

Компанія стверджує, що SearchGPT зможе надавати користувачам "швидкі та своєчасні відповіді з чіткими та релевантними джерелами".

"Ми запускаємо його (тестування - ред.) для невеликої групи користувачів і видавців, щоб отримати зворотній зв'язок. Хоча цей прототип тимчасовий, ми плануємо інтегрувати найкращі з цих функцій безпосередньо в ChatGPT у майбутньому", - повідомили в OpenAI.

У компанії додають, що розширення діалогових можливостей ШІ-моделей OpenAI за допомогою інформації з мережі в режимі реального часу дасть користувачам змогу швидше та простіше знаходити потрібні дані.

"SearchGPT швидко і прямо відповість на ваші запитання, надаючи актуальну інформацію з інтернету та чіткі посилання на відповідні джерела. Ви зможете ставити додаткові запитання, як під час розмови з людиною...", - акцентували в OpenAI.

У компанії також зазначили, що SearchGPT присвячений пошуку і не пов'язаний з навчанням базових моделей генеративного ШІ OpenAI. Сайти можуть з'являтися в результатах пошуку, навіть якщо вони відмовилися від навчання генеративного ШІ

Охочі спробувати можливості SearchGPT можуть записатися до списку очікування.