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У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу
12:33 30.07.2024 |
Львівський суд заарештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію активів, які належать близьким родичам підозрюваних у державній зраді колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про це повідомили ДБР, СБУ та Офіс генерального прокурора.
Йдеться про львівські підприємства:
→ ТОВ "Бетонбуд"
→ ТзОВ "Капітал Плаза"
→ 50% ТОВ "Галицьке перехрестя"
→ ТзОВ "Трансмонолітавто"
Таким чином, в управління держави додатково перейшли понад 10 000 кв. м нерухомості, понад 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака (рідні брати Віктора Медведчука і Тараса Козака).
Серед нерухомості - недобудований інженерно-лабораторний корпус на Городоцькій вулиці у Львові:
А також нежитлові приміщення у Києві площею 167 кв. м в будинку на Великій Житомирській вулиці:
Крім цього, заарештовано земельні ділянки, які Медведчук та Козак безплатно отримали від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах землі, яка за документами має сільськогосподарське призначення, знаходяться поклади газу.
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