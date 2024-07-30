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АНАЛІТИКА

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

 

Львівський суд заарештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію активів, які належать близьким родичам підозрюваних у державній зраді колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про це повідомили ДБР, СБУ та Офіс генерального прокурора.

Йдеться про львівські підприємства:

→ ТОВ "Бетонбуд"
→ ТзОВ "Капітал Плаза"
→ 50% ТОВ "Галицьке перехрестя"
→ ТзОВ "Трансмонолітавто"

Таким чином, в управління держави додатково перейшли понад 10 000 кв. м нерухомості, понад 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака (рідні брати Віктора Медведчука і Тараса Козака).

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

 

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

 

Серед нерухомості - недобудований інженерно-лабораторний корпус на Городоцькій вулиці у Львові:

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

 

А також нежитлові приміщення у Києві площею 167 кв. м в будинку на Великій Житомирській вулиці:

У братів Медведчука та Козака забрали активи: чотири компанії і землю з покладами газу

 

Крім цього, заарештовано земельні ділянки, які Медведчук та Козак безплатно отримали від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах землі, яка за документами має сільськогосподарське призначення, знаходяться поклади газу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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