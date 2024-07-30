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Politico: Позиція Угорщини і Словаччини щодо російської нафти викликає роздратування у ЄС
08:42 30.07.2024 |
Дипломати ЄС у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати правила Євросоюзу для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".
У дискусіях серед дипломатів ЄС відчувається значне розчарування тим, що ця проблема взагалі стоїть на порядку денному Брюсселя, пише видання.
Кілька дипломатів ЄС розлютилися, зазначаючи, що це - не їхня проблема. Угорщина та Словаччина скористалися санкційними виключеннями, щоб продовжувати закачувати російську нафту. Угорщина навіть збільшила імпорт роснафти, що викликало особливий гнів.
"Багато членів ЄС доклали дороговартісних, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу і нафти... головним чином тому, що вони смердять кров'ю", - сказав один дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб говорити відверто.
"Схоже, що Угорщина має проблеми не лише з нюхом, але й з мисленням та відсутністю рішучості позбутися залежності", - додав дипломат.
Минулого тижня на засіданні головного органу ЄС з торговельних суперечок дві країни вимагали від Єврокомісії розпочати офіційні консультації з Україною щодо заборони на транзит російської нафти "Лукойл". Вони стверджували, що виконавча влада ЄС має три дні на те, щоб втрутитися, за словами двох дипломатів, які брали участь у засіданні.
Але Єврокомісія відмовила обом країнам, стверджуючи, що їй потрібно більше часу, щоб оцінити ситуацію, і що вона не зобов'язана реагувати так швидко, кажуть дипломати.
Представник ЄС також заявив, що за певних обставин Україна може призупинити дію частини торговельної угоди з міркувань безпеки. 11 країн ЄС виступили на підтримку втручання Єврокомісії.
"Я не думаю, що комісія прагне допомогти Угорщині", - сказав четвертий дипломат ЄС. Угорщина і Словаччина, додали співрозмовники видання, "не повинні були звертатися до Москви".
Єврокомісія відмовилася від коментарів. У четвер Улоф Гілл, речник Єврокомісії з питань торгівлі, заявив журналістам, що Єврокомісія "ухвалить рішення, коли буде готова ухвалити рішення".
Відчуваючи опозицію всередині ЄС, Угорщина та Словаччина вдалися до погроз, водночас розглядаючи інші варіанти за лаштунками.
Минулого тижня міністр закордонних справ Будапешта Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки санкції не будуть скасовані.
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
Нагадаємо, Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".
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