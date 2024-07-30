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Марченко про «транспортний податок»: купівля авто під час війни не є критичною потребою
12:18 30.07.2024 |
У Мінфіні не бачать проблем ані для авторинку, ані для покупців автомобілів у разі запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, на адресу Мінфіну лунає багато критики від автодилерів, які кажуть, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Міністр допустив, що частково це дійсно може відбутися. "Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком", - вважає Марченко.
На його думку, купівля авто наразі не є першою необхідністю в воюючій країні. "У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили", - відзначив він.
"Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", - додав міністр.
Нагадаємо, Кабмін подав до Ради законопроект щодо підвищення податків на 140 млрд гривень, Пропонується переглянути розмір військового збору, акцизів та інших податків.
Згідно з проектом, під час першої реєстрації легкових автомобілів буде стягуватися військовий збір у розмірі 15% від вартості авто (крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством).
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