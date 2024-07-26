Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
12:00 26.07.2024 |
Хакери угрупуванням UAC-0102 розповсюджують електронні листи з метою викрадення даних облікових записів користувачів UKR.NET.
Про це повідомляє урядова команда реагування CERT-UA.
"Угрупуванням UAC-0102 протягом липня 2024 року здійснюється розповсюдження електронних листів із вкладеннями у вигляді архівів, що містять HTML-файл, відкриття якого забезпечує перенаправлення користувача на вебресурс, який імітує вебсторінку сервісу UKR.NET", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у випадку введення логіну та паролю, автентифікаційні дані будуть відправлені зловмисникам, а на комп'ютер жертві, у якості приманки, буде завантажено документ.
З метою скорочення поверхні атаки CERT.UA рекомендує:
* увімкнути двохфакторну автентифікацію;
* уникнути використання публічних поштових сервісів зі службових ЕОМ;
* налаштувати фільтр для перенаправлення копій вхідних листів на корпоративну email-адресу, що дозволить здійснити аналіз електронного листа наявними засобами захисту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Google посилює безпеку завантаження файлів у Chrome
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
|Google Диск додає автоматично створені субтитри до відео
|Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
Бізнес
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri