Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11

Учасники програми Windows Insider вже можуть протестувати цю нову функцію, яка дозволяє бездротовим способом переглядати папки та файли на телефоні з ОС Android.

Інтеграція в Провідник означає, що Android-пристрій виглядає так само як звичайний USB-пристрій в лівій стороні панелі. Це дозволяє легко копіювати або переміщувати файли між ПК і Android-телефоном, а також перейменовувати або видаляти їх. Це, звичайно, набагато швидше, ніж використання існуючої програми Phone Link.

Щоб скористуватися цією можливістю, потрібен пристрій з версією ОС Android 11 або новішою, участь у програмі Windows Insider і бета-версія програми Link to Windows. Доступ до нової функції отримали усі чотири канали Windows Insider включно з Release Preview. Це свідчить про високий ступінь готовності функції. Отже, незабаром усі користувачі комп'ютерів з Windows 11 зможуть отримати доступ до цієї нової функції.

Щоб ввімкнути цю функцію Провідника, треба перейти до «Параметрів» > «Bluetooth і пристрої» > «Мобільні пристрої» та обрати розділ «Керувати пристроями», щоб дозволити комп'ютеру підключитися до Android-телефону. Підказка включатиме перемикач для доступу у Провіднику, поряд зі звичайним вибором сповіщень і доступу до камери.