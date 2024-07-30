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Скраплений газ у роздробі прискорив темпи зростання
13:13 30.07.2024 |
З 22 по 29 липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 62 коп./л, до 27,98 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Минулого тижня преміуммережі - ОККО і WOG - знову збільшили вартість пального на 50 коп./л, до 28,99 грн/л і 28,98 грн/л відповідно. Вартість газу в SOCAR збільшилася на 1 грн/л, до 28,99 грн/л, наздогнавши вартість своїх конкурентів у сегменті.
Майже наздогнав «мейджорів» «Приват», що підвищив ціни за тиждень на 1,13 грн/л, до 28,93 грн/л. До цін у преміальних мережах також зросла вартість газу у дніпропетровського оператора Neftek (28,99 грн/л, + 1 грн/л).
Тим часом мережа VST у Дніпропетровській і Хмельницькій областях знизила ціни на ресурс на 50 коп./л.
Ціни в роздробі продовжують збільшуватися вслід за гуртовими, які після аукціону УЕБ 24 липня досягли найбільших показників із початку березня цього року.
Так, за тиждень гуртові ціни на газ зросли на 970 грн/т (52 коп./л), до 45 340 грн/т (24,5 грн/л), але в місячній динаміці приріст становив 6 830 грн/т (3,69 грн/л), що поки позначилося на стелах зростанням на 1,38 грн/л.
Зі слів операторів, останнім часом спостерігається суттєве зменшення проливів газу на АЗК. «Важко сказати, що стало причиною зниження реалізації... чи ціни, чи ТЦК, але продажі впали на 15-20%», - розповіли в одній із мереж центрального регіону країни.
Вплив ТЦК підтверджують і в іншій мережі регіону. «Регіонально бачимо падіння за фактом появи великої кількості постів оповіщення ТЦК та СП», - додали в ній.
У великій мережі зазначили, що теж фіксують зниження проливів, але не таке значне: у середньому мінус 3%. «Крім ціни, просідання може бути викликане попередньо високою базою порівняння. Коли ціни росли, споживачі заливали до повного, а тоді певний період затишшя», - зазначили в мережі.
Оператори вважають, що при збереженні динаміки в гурті вартість скрапленого газу може зрости до 30-32 грн/л.
«Залишки більш дешевого ресурсу закінчуються, маржі майже немає, тому втримувати ціни немає чим», - зазначили в одній із мереж.
Так, з початку липня спред між гуртовою і роздрібною вартістю газу зменшився на 2,31 грн/л і на 29 липня становить 3,50 грн/л. При врахуванні додаткових витрат у середньому маємо 1-1,5 грн/л різниці між середньою гуртовою і роздрібною цінами.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 29 липня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
29.07.24
|
Зм. до 22.07.24
|
ОККО
|
28,99
|
0,50
|
SOCAR
|
28,99
|
1,00
|
Neftek
|
28,99
|
1,00
|
WOG
|
28,98
|
0,50
|
Авіас
|
28,93
|
1,13
|
KLO
|
28,49
|
0,50
|
Shell
|
28,48
|
0,94
|
ZOG
|
28,00
|
0,50
|
BVS
|
27,99
|
0,50
|
VostokGaz
|
27,99
|
0,70
|
Автотранс
|
27,98
|
0,50
|
Mango
|
27,73
|
0,50
|
Ovis
|
27,59
|
0,50
|
AMIC
|
27,53
|
1,00
|
Рур груп
|
27,50
|
0,50
|
UPG
|
27,22
|
0,50
|
SUNOIL
|
27,20
|
0,30
|
Укрнафта
|
27,12
|
0,63
|
VST
|
27,10
|
-0,20
|
U.GO
|
26,90
|
0,50
|
RLS
|
26,90
|
1,00
|
Chipo
|
26,84
|
0,34
|
БРСМ-Нафта
|
26,75
|
0,49
|
Green Wave
|
26,70
|
1,00
|
Marshal
|
26,70
|
0,36
|
Кворум
|
26,38
|
0,40
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,50
|
Катрал
|
25,77
|
0,80
|
Олас
|
25,40
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,98
|
0,62
|
|
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