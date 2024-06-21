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У Мінстратегпромі розповіли, коли Rheinmetall виробить перші 155-мм снаряди в Україні
На облаштування німецького заводу з виробництва артилерійських боєприпасів може піти 3-4 роки.
Про це йдеться у статті ЕП.
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти "шестизначну" кількість артилерійських снарядів на своєму новому заводі в Україні. Однак перші боєприпаси зійдуть з конвеєра не скоро.
"Зараз йде робота над угодами щодо створення спільного підприємства і замовлення обладнання. Після цього буде виробництво обладнання, будівництво заводу, інфраструктури, і зрештою почнеться виробництво боєприпасів. Зазвичай реалізація таких проєктів займає 3-4 роки. Але ми намагатимемось прискорити терміни", - розповів ЕП заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.
Боєв також розповів про новий цех з виробництва в Україні німецьких БТР Fuchs та БМП Lynx. За його словами, спочатку в Україні облаштують складання машин з імпортних компонентів. Згодом підприємства "Укроборонпрому" можуть навчитись виробляти частини цих бронемашин та поглиблять локалізацію. Також не виключена поява регіональних модифікацій із українським обладнанням на борту.
"Глибина локалізації залежить від українських спроможностей та готовності німців передавати критичні технології. Чим глибша локалізація, тим дешевшою буде техніка. Різниця у вартості між зібраними з імпортних компонентів та повністю виробленими в Україні машинами може становити до двох разів", - зазначив Боєв.
У Rheinmetall ЕП відповіли, що планують поставити перші нові машини українській армії вже у 2024 році, підготовка до цього триває, однак про деталі компанія говорити відмовилась
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