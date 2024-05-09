Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Слуги народу» планують заборонити приватизацію соціального житла

23:53 08.05.2024 |

Економіка, Право

 

Створення фонду соціального житла передбачатиме заборону його приватизації.

У Верховні Раді вже почали розробку відповідного законопроєкту "Про житловий фонд соціального призначення", розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає пресслужба депутатки.

За її словами, нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, це стало результатом масштабної приватизації у 90-тих роках минулого століття. Тому для створення житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити.

"Житло соціального призначення в країнах ЄС знаходиться у державній і комунальній власності, там не проводилося приватизації, як в Україні, тому там, на відміну від України, є чим розпоряджатися. Нам цей крок теж важливо зробити - заборонити приватизацію соціального житла, оскільки без цієї норми нове житлове законодавство не запрацює", - пояснила Шуляк.

Вона визнала, що відміна приватизації цього різновиду житла може стати причиною запеклих дебатів у Верховній Раді, оскільки чинний житловий кодекс передбачає таку можливість.

Шуляк додала, що Верховна Рада розглядатиме законопроєкти про фонд житла соціального призначення, про соціальну оренду і про особливості управління таким фондом лише після ухвалення рамкового закону "Про основні засади житлової політики", який планують зареєструвати у парламенті протягом наступних двох місяців.

Водночас вона зауважила, що у держави і органів місцевого самоврядування немає достатніх коштів для повноцінного вирішення житлового питання, тому для цього планують залучити позики міжнародних донорів.

"Це дуже значні кошти, яких у держави наразі на всі заплановані зміни просто немає, тому нам необхідно бути в діалозі з міжнародними фінансовими установами, які будуть частково фінансувати житлові проекти в рамках нового житлового законодавства", - додала Шуляк.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес