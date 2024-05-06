Кабмін створить підгрупу з конфіскації суверенних активів Росії за кордоном

Уряд України пропонує створити підгрупу з питання конфіскації російських суверенних активів за кордоном.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 травня.

"Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання - зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України. Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що також створюється окрема підгрупа, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном.

До складу підгрупи увійдуть представники міністерств, Офісу президента, Парламенту, Національного банку України, українські та іноземні експерти.

"Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити. [...] Важливо, що деякі наші партнери вже зробили рішучі кроки. Одним із лідерів цього процесу була Канада. Також нещодавно Конгрес США надав президенту широкі повноваження в питанні конфіскації російських суверенних активів", - зазначив прем'єр.

Заморожені активи Росії

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" (G7) більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Водночас вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

У лютому Бельгія запропонувала альтернативний варіант: використати резерви російського центробанку в Euroclear як застави для кредиту для України. Згідно з планом, G7 має створити спеціальну структуру, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії, і забезпечення буде затребуване лише тоді, коли борг досягне терміну погашення. Але від цього плану теж відмовилися, побоюючись судових позовів до Euroclear.

У червні США запропонували свій варіант. Це вимагатиме виділення близько $50 млрд фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми прибутками від заморожених активів.

Водночас Європейський Союз сподівається найближчими тижнями узгодити план із закупівлі зброї для України за рахунок нинішніх та майбутніх прибутків від російських активів до Euroclear.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори, і Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме повернути свої заморожені активи і натомість погодиться піти на територіальні поступки Україні. Ви не зможете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи", - сказав німецький чиновник.