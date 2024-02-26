Обсяги продажів житла в Україні досягли 50% від довоєнного попиту

Теза, що ринок первинної нерухомості перегрітий і це може спричинити цінову бульбашку - дуже сильно перебільшені, тому що Україна має один з найнижчих показників у Європі за забезпеченням житлом населення. Про це в інтервʼю LIGA.net розповіла Анна Лаєвська, комерційна директорка "Інтергал-Буд".

"Потреба в житлі та метрах квадратних була недостатньою, виходячи з того попиту і тієї кількості запитів, які були серед потенційних споживачів. Тому це точно не бульбашка", - сказала менеджерка.

Вона додала, що попит був розосереджений. Це вузьке коло людей, які купують житло, а для широких верств первинка була недоступною.

"Але в нас традиційно така ситуація, тому що ніколи не було доступної активної іпотеки, на відміну від країн Європи. На сьогоднішній момент, якщо говорити про первинний і вторинний ринки нерухомості, обсяги продажів досягли 50% від довоєнного попиту. За останніми даними, за три квартали 2023 року було продано 171 тисячу квартир по всій Україні", - говорить Лаєвська.

Девелопери, за її словами, між собою діляться інформацією, що на первинному ринку мають приблизно 30-40% від довоєнного обсягу, в Інтергал-Буд - 40-50%.

"У грошовому еквіваленті вартості контрактів приблизно така сама пропорція. Після початку повномасштабної війни дуже сильно змінилися пріоритети та портрет покупця. Щодо пріоритетів, то зараз це готовність. Топ запитів - купити квартиру в готовому будинку, бажано введеному в експлуатацію, або максимум шість місяців до повної готовності. Якщо говорити про зміну структури продажів: до війни понад 50% продажів на ринку - житло на котловані, зараз це лише 11%", - розповіла Лаєвська.

Вона уточнила, що раніше в нерухомість інвестували переважно заможні люди, середній клас, власники бізнесів. А також спекулянти, які купували з метою перепродажу чи здавання в оренду. Якраз вони зараз мінімально активні. Спекулятивний попит впав та на сьогодні становить 15-20%. До війни це було понад 40%.

"До війни житло в новобудовах купувало менше ніж 5% населення. Проте завдяки програмам єОселя та єВідновлення з'явилася зовсім інша аудиторія, яка ніколи не була цільовою для забудовників. Йдеться про працівників державного сектору (наука, освіта, медицина), військових та пересічних громадян, які не мають власного житла. І саме цей сегмент ринку завжди був недоступний для девелоперів. І відповідно попит змінився. Ми втратили частину цільової аудиторії, але натомість отримали людей, з якими раніше не працювали, тому що для них опція житла на первинці була недоступною", - зазначила менеджерка.