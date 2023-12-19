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«Державний оператор тилу» планує укладення перших контрактів уже на початку 2024 року
Держпідприємство (ДП) "Державний оператор тилу" з 22 грудня почне оголошувати перші закупівлі для Збройних сил України в Prozzoro і планує укладення перших контрактів за їх підсумками вже на початку 2024 року, повідомив генеральний директор ДП Арсен Жумаділов.
"Що саме ми будемо закуповувати вже у 2024 році? - Одяг, продовольство, ПММ (паливно-мастильні матеріали), медичне майно", - сказав він на презентації ДОТ у понеділок у Києві.
За його словами, обсяг закупівель у 2024 році - орієнтовно 95 млрд грн, тоді як комісія підприємства становитиме 0,4%, а сумарна стеля - 250 млн грн.
"Шляхом нескладних вправ ви можете зрозуміти, що фактично комісія становитиме орієнтовно 0,25-0,3%", - уточнив Жумаділов, додавши, що такі міжнародні агентства беруть комісії від 4% до 7%, натовське агентство - 7,5%, національні урядові агентства - 2,5% і більше.
На презентації було зазначено, що на першому етапі Міністерство оборони спільно зі ЗСУ складають обов'язковий перелік необхідних для закупівлі товарів. Після цього ЗСУ оцінюють, у якій кількості все з переліку їм необхідно з огляду на ситуацію на фронті, а далі на основі цього запиту Міноборони подає бюджетний запит до Верховної Ради.
"Після затвердження бюджету, завдання поставити галочку проти кожного пункту зі списку товарів переходить до "Державного оператора тилу". Ми опікуватимемося не тільки закупівлями, а й адмініструванням контрактів, прийомом і постачанням товару, контролем і постійною перевіркою запасів", - наголосили в держпідприємстві.
Зазначається, що ключове завдання - налагодити безперервний цикл постачання всього необхідного для військових і раціонально використовувати кошти платників податків.
Наразі в ДОТі працюють біля 30 осіб, а наступного місяця його штат планується розширити до 65 осіб.
Міністр оборони Рустем Умєров на презентації наголосив, що нову архітектуру закупівель побудовано за міжнародними стандартами та принципами НАТО в координації та консультації з міжнародними партнерами, і вона має вирішити проблему з нечесними закупівлями для оборонної сфери, яка триває десятки років.
"Приміром, у країнах НАТО за прямими і секретними угодами закуповують лише унікальні військові розроблення... Решту всього необхідного для війська закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які перебувають під демократичним цивільним контролем. Так само тепер це працюватиме і в нас із вами", - заявив міністр.
Він зазначив, що в Міноборони, яке раніше самостійно опікувалося закупівлями, тепер у Департаменті політики закупівель залишилася функція написання і контролю правил, формування політики закупівель, координація фінансової діяльності агентств і розроблення нормативно-правових актів, тоді як закупівлею займатимуться агентства, створені з професіоналів, які отримують виправданий і прозорий відсоток від замовлень.
Умєров уточнив, що другим агентством, крім ДОТ, є Агентство оборонних закупівель, яке опікується закупівлею озброєння і вже почало контрактування всіх оборонних договорів.
За його словами, нова модель роботи забезпечує підзвітність міністерства та прозорість для суспільства, війська отримують усе необхідне вчасно, у достатній кількості та в необхідній якості, підрядники - зрозумілі правила, щоб мати змогу планувати свою роботу на довгий період й одержати своєчасну оплату.
Суспільство побачить ефективність нової системи через оптимальні ціни, а міжнародні партнери переконаються, що Україна здатна будувати ефективні системи, які можуть протистояти корупції та є стресостійкими, додав очільник Міноборони.
"У нас немає таких людських та індустріальних ресурсів, як у нашого ворога, але наша ефективність, зокрема у закупівлях, може й повинна стати інструментом, який забезпечить нам асиметричну перевагу і кожен день наближатиме нашу перемогу", - підсумував Умєров.
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