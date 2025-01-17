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Україна та ЄС схвалили низку рішень у межах угоди про «транспортний безвіз»
16:46 17.01.2025 |
Учасники третього засідання спільного комітету Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС схвалили кілька важливих рішень, що стосуються "транспортного безвізу".
Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.
«17 січня відбулось третє засідання спільного комітету відповідно до Угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом. На ньому було схвалено кілька важливих рішень, що стосуються сталого забезпечення виконання вантажних перевезень Україна - ЄС та функціонування «транспортного безвізу», - йдеться в повідомленні.
Так, було ухвалене рішення про створення робочої групи для аналізу ефективності реалізації "транспортного безвізу". Складатиметься вона як з представників України, так і країн ЄС. У ній сторони на експертному рівні розглядатимуть будь-які проблемні питання, пов'язані з сферою застосування угоди, проводитимуть необхідні консультації та пошук взаємовигідних рішень.
Ще одним рішенням стало повноцінне визнання смарт-тахографів у міжнародних перевезеннях. Як зазначили у міністерстві, це дозволить значно спростити роботу українським перевізникам та дасть можливість повноцінно використовувати нові вантажівки, придбані за кордоном. Останні обладнані саме смарт-тахографами. Проте тривалий час вітчизняні компанії не могли їх використовувати через відсутність в Україні відповідних ключів. Такі ключі видаються лише країнам-членам ЄС.
Як повідомлялося, у червні 2024 року Україна та Євросоюз продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень. Вона дає можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення без необхідності отримання дозволів. Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов'язань як для українських, так і для європейських перевізників.
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