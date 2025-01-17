МВФ підвищив прогноз зростання світового ВВП у 2025 р. до 3,3%

Міжнародний валютний фонд несуттєво підвищив оцінку зростання світової економіки на поточний рік на 0,1 в.п., до 3,3% з 3,2% проти тих самих 3,2% за 2024 рік і 3,3% за 2023-й, такі цифри містяться в січневому огляді світової економіки (WEO Update: Global Growth: Divergent and Uncertain), опублікованому фондом у п'ятницю.

З моменту попередньої публікації минуло близько трьох місяців. У жовтні-2024 МВФ, навпаки, знижував свої прогнози щодо світового ВВП - відповідно на 0,1 п.п.

Оцінка зростання світової економіки минулого року залишилася колишньою - 3,2%.

Динаміка світового ВВП, на його думку, у 2026 році залишиться на рівні 3,3%.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2025 рік знижено на 0,1 в.п. - до 4,2%. У 2026 році глобальне зростання споживчих цін, вважає фонд, сповільниться до 3,5%.

Фонд підвищив прогноз щодо інфляції в країнах з розвиненою економікою у 2025 році до 2,1%, у 2026р очікує її на рівні 2%. Прогноз щодо країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, знижено на 0,3 в.п. у поточному році - до 5,6%, у 2026 році очікує уповільнення до 4,5%.

Прогноз зростання обсягу світової торгівлі на 2025 рік знижено на 0,2 в.п., до 3,2%, у 2026 році очікується зростання на 3,3%.

МВФ очікує більш серйозного зниження середньої ціни нафти у 2025 р. - на 11,7% (раніше - на 10,4%), до $69,76 (було $72,84/барр., ідеться про середньоарифметичне значення вартості трьох різних бенчмарків - Brent, WTI і Dubai), зокрема й через послаблення попиту з боку Китаю. У 2026 році, за прогнозом фонду, ціна знизиться лише на 2,6% - до $67,96.

Прогноз зростання економік країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у 2025 р. збережено на рівні 4,2%, у 2026 р. зростання становитиме 4,3%. Оцінку зростання розвинених країн МВФ підвищив на 0,1 в.п., до 1,9% поточного року, у 2026 р. зростання становитиме 1,8%.

Економіка Китаю цього року зросте на 4,6% (раніше оцінка була на рівні 4,5%), у 2026 році зростання становитиме 4,5%. Оцінка зростання ВВП Індії у 2025 році колишня - 6,5%, таке ж зростання очікується і наступного року. Без змін залишився прогноз зростання економіки Бразилії у 2025 р. - 2,2%, аналогічне зростання і 2026 року.

Фонд істотно - одразу на 0,5 в.п.- підвищив прогноз зростання ВВП США, до 2,7% цього року (у жовтні також було підвищення - з 1,9% до 2,2%). Саме цей фактор підтримав глобальний прогноз на тлі зниження оцінок щодо низки інших великих розвинених економік, ідеться в доповіді. У 2026 році зростання в США очікується на 2,1%.

Також МВФ продовжив зниження прогнозу зростання ВВП країн єврозони поточного року - на 0,2 в.п., до 1%, у 2026 році чекає зростання на 1,4%.

У Німеччині фонд очікує поточного року зростання на 0,3% порівняно з жовтневою оцінкою в 0,8%, а ще раніше 1,3%. У 2024 році фонд оцінив зниження ВВП країни на 0,2% за нульової динаміки, що очікувалася в жовтні. У 2026 році, на думку фонду, зростання німецької економіки збільшиться до 1,1%.

Прогноз щодо Іспанії на поточний рік підвищено на 0,2 в.п., до 2,3%, у 2026 р. - 1,8%. Для ВВП Франції оцінку знижено на 0,3 в.п., до 0,8%, у 2026 році очікується 1,1%. Щодо економіки Італії прогноз на 2025 р. знижено на 0,1 в.п., до 0,7%, у 2026 р. прогнозується зростання на 0,9%.

МВФ також підвищив оцінку зростання ВВП Великої Британії - на 0,1 в.п. до 1,6%, прогноз на 2026 р. - 1,5%.

Прогноз щодо зростання ВВП Японії на поточний рік залишився на рівні 1,1%, у 2026 р. - 0,8%.

Прогноз зростання російської економіки 2025 року МВФ підвищив несуттєво - на 0,1 в.п., до 1,4% з 1,3%, а також підвищив оцінку за 2024 рік - з 3,6% до 3,8%. У 2026 році МВФ очікує уповільнення зростання російської економіки до 1,2%. За підсумками 2024 року ВВП РФ, за оцінкою фонду, збільшився на 3,8% (у жовтні він прогнозував зростання на 3,6%).