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Бізнесу та фізособам надали 10,5 мільярда на енергообладнання - Шмигаль
16:34 17.01.2025 |
На встановлення енергообладнання фізичним особам та бізнесу вже надано 10,5 млрд грн, що забезпечить додаткові 470 МВт потужності.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 17 січня, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал глави уряду.
"Вже надано 10,5 млрд грн фізичним особам та бізнесу для встановлення енергообладнання, яке робить кожну оселю та кожне підприємство більш автономним та енергостійким", - сказав він.
Шмигаль зауважив, що завдяки цьому фінансуванню в енергосистему буде додано 470 МВт потужності.
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