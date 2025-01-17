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АНАЛІТИКА

Бізнесу та фізособам надали 10,5 мільярда на енергообладнання - Шмигаль

 

На встановлення енергообладнання фізичним особам та бізнесу вже надано 10,5 млрд грн, що забезпечить додаткові 470 МВт потужності.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 17 січня, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал глави уряду.

"Вже надано 10,5 млрд грн фізичним особам та бізнесу для встановлення енергообладнання, яке робить кожну оселю та кожне підприємство більш автономним та енергостійким", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що завдяки цьому фінансуванню в енергосистему буде додано 470 МВт потужності.
 

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