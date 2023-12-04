У Prozorro.Продажі цьогоріч від аукціонів вже надійшло майже 12,5 мільярда

Із початку 2023 року від успішно завершених онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі до бюджетів різних рівнів надійшло 12,49 млрд грн, із них 197 млн грн - за останній тиждень.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За 2023 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 12,49 млрд гривень. Таку суму принесли майже 17 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.

Серед напрямів з найбільшим обсягом доходу продаж активів банків-банкрутів (4,38 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (2,77 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (2,61 млрд грн), продаж та оренда землі (1,08 млрд грн), продаж майна та активів (1,00 млрд грн).

За інформацію компанії, наразі понад 2 тис. аукціонів знаходяться на етапі закриття угод. Надходження від них очікуються на рівні 1,21 млрд грн.

Станом на 28 листопада в системі оголошено понад 4,7 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, за підсумками 12 приватизаційних аукціонів минулого тижня Фонд державного майна залучив 8,1 млн грн.