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АНАЛІТИКА

У Prozorro.Продажі цьогоріч від аукціонів вже надійшло майже 12,5 мільярда

09:17 04.12.2023 |

Економіка

 

Із початку 2023 року від успішно завершених онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі до бюджетів різних рівнів надійшло 12,49 млрд грн, із них 197 млн грн - за останній тиждень.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У Prozorro.Продажі цьогоріч від аукціонів вже надійшло майже 12,5 мільярда

 

«За 2023 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 12,49 млрд гривень. Таку суму принесли майже 17 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.

Серед напрямів з найбільшим обсягом доходу продаж активів банків-банкрутів (4,38 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (2,77 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (2,61 млрд грн), продаж та оренда землі (1,08 млрд грн), продаж майна та активів (1,00 млрд грн).

За інформацію компанії, наразі понад 2 тис. аукціонів знаходяться на етапі закриття угод. Надходження від них очікуються на рівні 1,21 млрд грн.

Станом на 28 листопада в системі оголошено понад 4,7 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, за підсумками 12 приватизаційних аукціонів минулого тижня Фонд державного майна залучив 8,1 млн грн.
 

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