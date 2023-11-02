Київ не перший? В яких містах України найбільше купують житло

Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість

Нарешті ми можемо говорити про відновлення довоєнних показників попиту як для оренди, так і для купівлі житлової нерухомості. Зі зрозумілих причин, на жаль, воно стосується не всіх областей нашої країни.

Проте більша частка регіонів відновилась і кількість відгуків місцями сягає +65% до серпня 2021 року в довгостроковій оренді та від +35% до серпня 2021 року в купівлі нерухомості.

Якщо взяти до уваги аналітику з OLX Нерухомість, щодо купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку, то найбільший попит залишається за столицею. Кількість відгуків на оголошення про продаж квартири з однією кімнатою становить 38,9 тисяч, медіанна ціна - 3,6 мільйона гривень.

На другому місці за величиною попиту на купівлю однокімнатної квартири знаходиться Одеса - майже 18 тисяч відгуків на оголошення та 1,8 мільйона гривень медіанна ціна. Попри наближеність до зони бойових дій, наступну сходинку займає Харків, майже 16 тисяч відгуків на оголошення, медіанна ціна однокімнатної квартири - 1,2 мільйона грн.

На четвертому місці знаходиться Дніпро із 12,3 тисячами відгуків на купівлю квартир, медіанна ціна - 1,4 млн гривень. Замикає пʼятірку Львів, попит на купівлю однокімнатної квартири становить - 8,7 тисяч відгуків на оголошення, медіанна вартість - 2,3 мільйона гривень.

На первинному ринку із топом міст у яких найвищий попит на купівлю однокімнатної квартири схожа ситуація. Очолює список Київ із кількістю відгуків на оголошення про продаж однокімнатного житла - 22 875, медіанна вартість - 2,1 мільйони гривень.

На другому місці знаходиться Одеса із кількістю відгуків понад 12 тисяч та медіаною вартістю - 1,4 млн гривень. Третім у рейтингу міст йде Львів, попит на нові квартири тут складає 11,3 тис. відгуків на оголошення, медіанна вартість 2,2 млн гривень.

Безпековий фактор відіграв роль, тому у рейтингу міст за попитом на житло в Україні зʼявився Івано-Франківськ, кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут становить 8 657, медіанна вартість житла 1,2 мільйона. Замикає пʼятірку Харків, кількість відгуків - 5 916, медіанна вартість становить 1,1 млн.

Варто зазначити, що зараз інтереси покупців чи орендарів житла відрізняються від тих, які були у мирний час. Наразі ми маємо декілька основних факторів, які формують попит на нерухомість.

Відповідно до результатів щоквартального незалежного дослідження OLX Нерухомість основними причинами та драйверами пошуку житла для купівлі є: бажання змінити житло на більше за площею/кількістю кімнат, підвищити рівень життя, інвестувати у нерухомість для подальшого заробітку, що говорить про те, що шукачі фокусуються на покращенні умов життя в тих регіонах чи містах, де вони осіли.

Тим не менш, для оренди все ж притаманні причини, пов'язані з вимушеним переїздом у зв'язку з війною до іншого міста чи населеного пункту, необхідність житла на час евакуації або тимчасового перебування в іншому місці задля безпеки та покращенням рівня житла.

Позитивним моментом також є те, що зараз не видно хаотичних регіональних перекосів у попиті від місяця до місяця, які були у перші тижні війни. Попит стабільно росте майже у всіх областях, зокрема, досі він на високому рівні, що навіть більший за довоєнний, у західних областях України. Це стосується Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, Хмельницького, причому в обох сегментах і первинного, і вторинного ринку.

У столиці попит на купівлю нерухомості тримається на рівні 80% до довоєнного періоду. На жаль, враховуючи систематичні атаки зі сторони рф, менш цікавою як для оренди, так і для купівлі нерухомості стала Одеса.

Регіони, які знаходяться ближче до лінії фронту розглядаються українцями для оренди чи купівлі житла набагато рідше, зокрема це Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, де ситуація з попитом поки на рівні 60-65% від довоєнного.

З точки зору регіональності шукачі обирають житло в більш безпечних містах чи населених пунктах і в більшості випадків віддають перевагу Заходу країни та Києву. При виборі житла для купівлі основними факторами є: ціна, загальна площа приміщення, кількість кімнат, район міста, гарне планування/ремонт, поверховість, інфраструктура.

Важливо також підкреслити, що зараз для купівлі нерухомості українці обирають більше житло на вторинному ринку або новобудови, які вже здані в експлуатацію. Простежується високий запит на готове житло, в яке можна заїхати та жити, без додаткових фінансових вкладень на ремонт.

Тому важливим моментом є те, щоб поточні проєкти по зведенню житла успішно завершувались та з'являлись нові, що попередить дефіцит на ринку житла у майбутньому.

Питання відновлення житлових будівельних проєктів та запуску нових досить важливе і водночас важке для всіх українців. Річ у тому, що потреба в купівлі житла росте швидше, ніж збільшується кількість нових збудованих об'єктів.

З 1 серпня 2023 року проєкт "єОселя" розширився і тепер доступний всім українцям, які не мають власного житла. До раніше доступної іпотеки під 3%, додалась можливість скористатися пропозицією під 7%, що збільшує попит на купівлю нерухомості серед населення.

Хороші новини в цьому питанні є, адже нові проєкти зʼявляються. Звичайно, не в такій кількості та не з такою інтенсивністю, як можливо, всі очікують. Найбезпечнішим регіоном для зведення нових житлових комплексів є Захід України, зокрема, Закарпатська область.

Саме тут будівництво раніше заморожених проєктів відновилось швидше та більшою мірою. Для порівняння, Київ не може похвалитись такими ж темпами, а у світлі останніх новин про "Київміськбуд", які заявили, що не мають коштів на добудову житла, ситуація в столиці залишаються досить невизначеною.

Основна проблема девелоперських проєктів в Україні в тому, що вони здебільшого будуються за кошти приватних інвесторів і досить поширеною є практика перекидання цих коштів між різними об'єктами та проєктами. Тому виникла ситуація, коли інвестиції у новобудови на етапі котловану відсутні або на дуже низькому рівні. Нових грошей, за рахунок яких можна добудувати старі об'єкти або почати будувати нові - немає. Це своєю чергою теж дуже ускладнює процес будівництва нового житла.

Якщо резюмувати, є області в Україні, де відновлення будівельних проєктів взагалі не відбулось і скоріш за все, найближчим часом на це не варто очікувати. У відносно безпечних областях, здебільшого, будівельні проєкти відновились.

Київ, Одеса, Харків - міста, де раніше був найбільший обсяг пропозицій новобудов, мають багато заморожених проєктів. До того ж можна говорити, що тут існує тенденція до зростання цін.

Склалась ситуація, що нових проєктів будується досить мало, більшою мірою добудовують ті обʼєкти, які почали ще до повномасштабної війни. Проте люди прагнуть зменшити ризики та купувати вже готове житло, через це на здані в експлуатацію новобудови та житло "заїжджай та живи" високий запит.

Сподіваємось, що в майбутньому безпекова ситуація, від якої залежить більшість процесів в нашій країні, буде сприяти не лише відновленню, а й зростанню ринку житла в Україні. У рейтингу топ-міст, де найбільше купують житло зʼявиться Миколаїв, Херсон та інші постраждалі від війни міста України, що свідчитиме про успішну відбудову та відновлення регіонів та нашої країни.