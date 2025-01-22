Податкові надходження від грального бізнесу в 2024р виросли на 63% - нардеп

Гральний бізнес сплатив до державного бюджету майже 17 млрд грн податків у 2024 році, що перевищує минулорічний показник на 63% або 6,57 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Телеграм-каналі в середу.

За його інформацією, найбільше надходжень від податку на доходи з азартних ігор - приблизно 10,5 млрд грн. На другому місці за обсягом надходжень ПДФО з виграшів - приблизно 4,8 млрд грн.

Окрім того, значну частку податкових надходжень складає військовий збір - приблизно 0,4 млрд, а також ПДФО з заробітної плати - понад 1 млрд грн. Решта припадає на податок на дохід від лотерей та податок на прибуток - їх сплачено менше 0,2 млрд грн.

Як повідомлялось, 6 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та удосконалення державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Закон передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор (крім винятків: на ТБ і радіо в нічний час, у медіа для осіб, старших за 21 рік, на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією, старшою за 21 рік), удосконалення правил розрахунків, заборону дзвінків та СМС невизначеному колу осіб від організаторів ігор.