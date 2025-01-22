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АНАЛІТИКА

Мінекономіки розширило перелік вітчизняної техніки й обладнання з компенсацією 15% вартості на понад 300 найменувань

 

Міністерство економіки України розширило перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації її вартості (без ПДВ) до 447 найменувань від 19 виробників, повідомляється на сайті органу в середу.

"Значна частина з понад 300 нових найменувань - це енергетичне обладнання: трансформатори різної потужності, сонячні електростанції, електророзподільне обладнання. В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів", - наводяться слова заступника міністра економіки Андрія Телюпи в повідомленні.

На його думку, повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців, та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам.

За інформацію міністерства, окрім енергетичного обладнання, в переліку з'явились нові моделі пасажирських ліфтів та міських автобусів. Загалом до програми компенсації додано продукцію п'яти нових компаній: ТОВ "Запорізький Автомобілебудівний завод", ТОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "Укрелектроапарат", ТОВ "ТЕР САН ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ІНТЕЛДІМ".

Як нагадали в Мінекономіки, для отримання компенсації 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті міністерства, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та відповідні документи.

Протягом 2024 року учасниками програми стали 23 банки. З 16 січня 2025 року до цієї програми доєднався ПриватБанк.

Перша віцепрем'єр - міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня 2025р. заявила, що міністерство планує долучити 100 виробників на 2025 рік до програми.

Рішення про запуск програми в рамках політики "Зроблено в Україні" Кабінет Міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року. Після чого 22 жовтня 2024 року Мінекономіки затвердило перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15% вартості. Станом на 5 листопада до нього входили 138 товарів 14 українських виробників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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