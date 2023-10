Україна опинилася серед лідерів за темпами покращення фінансової активності жінок

Україна посіла 117-те місце серед 177 країн за рівнем благополуччя жінок та інтегрованості у суспільно-політичне та економічне життя в рейтингу Women Peace and Security Index 2023/24. Водночас наша країна стала одним із лідерів за темпом покращення фінансової активності жінок.

Про це Укрінформу повідомили в організації Brand Ukraine.

"Згідно з рейтингом Women Peace and Security Index 2023/24 від Georgetown Institute for Women Peace and Security (GIWPS) та The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Україна посідає 117-те місце серед 177 країн світу за рівнем благополуччя жінок та їхньої інтегрованості у суспільно-політичне та економічне життя країни. Серед усіх європейських країн Україна перебуває на останній сходинці. Таке місце країни зумовлене низькими показниками безпеки порівняно з іншими європейськими країнами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у попередньому рейтингу Women Peace and Security Index 2021/22 (WPS) Україна займала 66-ту позицію серед 170 країн.

Індекс WPS охоплює 13 показників статусу жінок, класифікованих за трьома вимірами: інклюзивність (освіта, працевлаштування, фінансова активність, використання мобільних телефонів, представництво жінок у парламенті); справедливість (відсутність правової дискримінації, доступ до правосуддя, коефіцієнт материнської смертності, співвідношення статей при народженні); та безпека (насильство з боку партнера, безпека в громаді, політичне насильство проти жінок, близькість до війни).

Колосальне падіння загального місця України у рейтингу спричинили індикатори, які вимірюють безпеку жінок в країні.

Так, за даними дослідження 81% жінок в Україні проживають у межах 50 м від зони активних бойових дій. Україна посідає 165-те місце за цим показником. На наступній сходинці - Ірак, а на останньому місці - Палестина.

Крім того, в Україні жінки та дівчата стають "мішенню" політичного насильства проти жінок у 0,32 подій на 100 тис. жінок. За показником політичного насильства проти жінок Україна посідає 154-те місце.

За даними індексу WPS, 55% жінок віком від 15 років відповіли ствердно на запитання "Чи почуваєтеся ви безпечно, гуляючи наодинці вночі містом чи районом, де живете?". За рівнем безпеки жінок у суспільстві Україна зайняла 102-ге місце.

За індикатором насильства з боку партнера Україна займає 85-те місце. Згідно з даними, в Україні 9% жінок, які мали постійного партнера, зазнавали фізичного чи сексуального насильства з боку партнера. У Brand Ukraine зауважили, що дані за цим параметром, використані у рейтингу, були зібрані ще 2018 року.

Дослідники зазначили, що попри ризики, жінки у світі нерідко очолюють рухи за свободу та демократію проти авторитарних режимів. В Україні, як стверджують автори рейтингу, жінки відіграють провідну роль у русі за свободу країни, документуючи воєнні злочини, скоєні російською армією, і координуючи розподіл допомоги.

Серед ключових позитивних висновків рейтингу:

- Україна - серед лідерок за темпом покращення фінансової активності жінок. Відсоток жінок віком від 15 років, які повідомили, що мали особистий чи спільний рахунок у банку, або які повідомили, що користувалися послугою мобільних грошей, зріс з 51,7% у 2017 році до 80,7% у 2023-му;

- частка жінок у парламенті з 2017 року зросла з 12,3% до 20,4% за кількістю місць, які займають жінки у Верховній Раді України;

- на 100 тис. новонароджених дітей в Україні припадає 16,5 материнських смертей, тоді як світовий показник становить 212 смертей на 100 тис. новонароджених дітей. Україна посідає 54-те місце серед 177 країн світу за рівнем материнської смертності.

Як розповіла керівниця аналітичного напряму Brand Ukraine Тамара Новосельська, рейтинги та індекси впливають на формування оціночних суджень про країни світу. "Для певної частини іноземної аудиторії інформація з цих джерел є основою суб'єктивного сприйняття України, якщо вони з нею мало знайомі чи не мають безпосереднього контакту. Через аналіз позицій України в міжнародних рейтингах ми привертаємо увагу суспільства до актуальних можливостей та загроз для бренду України у світі, можливих коригувань відповідних політик, планування дій чи комунікацій", - зазначила вона.

Індекс The Women, Peace and Security (WPS) оцінює 177 країн за статусом жінок. Будуючи єдиним індексом, який об'єднує показники інклюзивності, справедливості та безпеки жінок, індекс WPS є цінним показником статусу жінок, який можна використовувати для відстеження тенденцій, формування політики та забезпечення відповідальності урядів за заявлені ними програми з покращення гендерної рівності.

Індекс WPS охоплює 13 показників статусу жінок, класифікованих за трьома вимірами: інклюзивність (економічна, соціальна, політична); справедливість (формальна та неформальна дискримінація); та безпека (на індивідуальному, спільнотному та суспільному рівнях). Рейтинг формується на основі статистичних даних від ООН, Світового банку та інших інституцій, а також опитування населення країн від Gallup World Poll.

Організація Brand Ukraine втілює міжнародні комунікаційні проєкти для розвитку бренду України у світі, а також забезпечує експертну підтримку уряду у сфері стратегічних комунікацій, аналізу даних та розробки якісного контенту.