Шмигаль розповів про головні кроки, які Україна планує здійснити для розмінування своїх територій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав головні кроки, які планує здійснити Україна спільно з партнерами для якнайшвидшого гуманітарного розмінування своїх територій.

Про це він розповів на форумі, присвяченому розмінуванню території України (Demine Ukraine Forum), повідомляє Укрінформ.

"Нам потрібна солідарна підтримка Європи і світу у цьому складному питанні. Жодна країна сама б не впоралася з таким викликом, який перед нами стоїть. Тому ми пропонуємо зараз шість головних кроків для гуманітарного розмінування наших територій", - сказав Шмигаль.

За його словами, перший крок у цьому питанні - це готовність нашої держави тестувати найсучасніші технології з розмінування, особливо технології дистанційного обстеження територій. "Інновації, які пройдуть випробування тут, в Україні, після цього будуть використовуватися по всьому світу. Хоча, звісно, це не ті технології, які б хотілося поширювати по світу", - сказав керівник уряду.

Друге важливе питання, зазначив він, - це створення і нарощення виробництва для гуманітарного розмінування. "Це як підтримка українських виробників техніки і обладнання, так і локалізація іноземних виробництв. Ми також говоримо про це з партнерами. Уже є перші надихаючі приклади дуже добрих і спільних розробок. Перспективою є створення спільних підприємств із залученням українських та іноземних інвесторів з виробництва відповідного протимінного обладнання або іншого обладнання для розмінування", - підкреслив Шмигаль.

Третьою важливою умовою для успішного гуманітарного розмінування українських територій, за його словами, є створення конкурентного ринку розмінувань. Йдеться, насамперед, про чітку і зрозумілу систему сертифікації для операторів протимінної діяльності і для тих, хто працює на громадських і комерційних засадах. "Ми прискорюємо очищення наших територій через відповідне мультиплікування такої нашої діяльності", - сказав прем'єр.

Ще одним важливим фактором, який впливатиме на прискорення процесу розмінування, за словами Шмигаля, є компенсація коштів для підприємств, які купуватимуть послуги розмінування через Prozorro.

"Ми почали цю комунікацію, ми бачимо конкретні приклади, пілотний аукціон уже відбувся на Житомирщині. На цю програму загалом в наступному році вперше ми запланували в проєкті держбюджету 2 млрд грн. Це також робота зі створення ринку з гуманітарного розмінування, коли держава буде відшкодовувати кошти тим, хто на аукціонах купує у операторів послуги з розмінування земель", - зазначив керівник уряду.

П'яте завдання, підкреслив він, - це залучення фахівців для навчання з розмінування територій. Прем'єр зауважив, що станом на сьогодні у країні орієнтовно є близько 3 тис. саперів, які здатні вести роботу і розміновувати. А Україна потребує на ці цілі більш як 10 тис. Тому це велика робота - провести тренінги, навчити цих людей якісно виконувати цю небезпечну роботу, зауважив Шмигаль.

Крім цього, розповів він, щоденно Україна працює над зміцненням коаліції з розмінування. Наразі, за його словами, близько 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько 250 млн дол. зокрема, на спецтехніку для гуманітарного розмінування. "Дякуємо за солідарність США, Японії, ЄС, Хорватії, Великій Британії, скандинавським країнам, країнам Балтії та усім іншим, хто допомагає Україні в очищенні своєї землі від російського мінного сміття", - сказав керівник уряду.

Він також нагадав, що 11 жовтня на Міжнародній конференції донорів з гуманітарного розмінування, яка відбудеться у Хорватії, Україна планує мобілізувати додаткові ресурси. "Україна точно не залишилась і не залишиться наодинці з цією проблемою. Це великий глобальний проєкт, що матиме вирішальне значення для безпеки нашої держави і для безпеки усього світу", - наголосив прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Україна планує запустити ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема, розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.

У проєкті бюджету на наступний рік закладені кошти на програму гуманітарного розмінування у розмірі 2 млрд грн.

Прем'єр раніше розповів, що потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км землі, не враховуючи тимчасово окупованих територій.