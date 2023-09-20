Зовнішній валовий борг України за ІІ кв.-2023 зріс із 90,5% до 92,7% ВВП - НБУ

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом другого кварталу цього року зріс на $8,8 млрд і на кінець півріччя становив $148,6 млрд, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

"Щодо ВВП борг збільшився з 90,5% до 92,7%", - зазначив центробанк.

Водночас зовнішній борг держсектору за другий квартал 2023 року збільшився на $8,4 млрд, до $84,5 млрд (52,7% ВВП), тоді як борг приватного сектору - на $0,4 млрд, до $64,1 млрд (40% ВВП).

Як зазначив Нацбанк, у держсекторі зростання відбулося за рахунок чистого залучення за кредитами від міжнародних партнерів на суму $8,8 млрд, із них від Міжнародного валютного фонду (МВФ) - $3,6 млрд, тоді як заборгованість уряду за цінними паперами скоротилася на $0,12 млрд.

За даними центробанку, обсяг зовнішніх зобов'язань українських банків скоротився на $0,08 млрд - до $1,8 млрд (1,1% ВВП), переважно за рахунок скорочення боргу за кредитами на аналогічну суму.

Зовнішній борг інших секторів економіки збільшився на $0,2 млрд - до $41,3 млрд (25,8% ВВП). Як пояснив регулятор, це зумовлено зростанням зовнішньої заборгованості за гарантованими кредитами - на $0,14 млрд і цінними паперами - на $0,05 млрд.

Заборгованість інших секторів економіки з урахуванням міжфірмового боргу за звітний квартал збільшилася на $0,52 млрд - до $62,3 млрд (38,9% ВВП).

Безпосередньо міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, за квартал зріс на $0,28 млрд - до $21 млрд (13,1% ВВП) з огляду на збільшення зовнішньої заборгованості за кредитами та позиками прямого інвестора на $0,26 млрд.

Збільшення боргу приватного сектору за рахунок курсових змін НБУ оцінив у $0,4 млрд.

Обсяг простроченої заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами (зокрема, від прямих інвесторів) збільшився за квітень-червень на $0,13 млрд і наприкінці другого кварталу становив $25,4 млрд (15,9% ВВП). За даними НБУ, частка Кіпру в ній - 58,1%. Крім того, зросли частки Великої Британії - на 1 процентний пункт (п. п.), до 9,2%, і Нідерландів - на 3 п. п., до 5,8%.

За інформацією Нацбанку, Кіпр на кінець другого кварталу залишався основною країною-кредитором за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) - 49,2% загального обсягу, його частка від початку року зросла на 0,4 п. п.

Частки Нідерландів, Німеччини та Швейцарії збільшилися на 0,1 п. п. і становили 7,3%, 3,0% і 2,6% відповідно, тоді як частка США залишилася на рівні 3,0%, а частки Великої Британії та Люксембургу скоротилися на 0,1 п. п. - до 10,7%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець другого кварталу 2023 року залишається долар США - 50% загального обсягу зовнішнього боргу, проте його частка за квартал знизилася на 3 п. п. Водночас зросла частка запозичень у євро - із 31,9% до 33,8%, а також у СПЗ перед МВФ - із 9,9% до 11,4%, тоді як частка зовнішньої заборгованості в гривні знизилась на 0,2 п. п. - до 1,6%.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за другий квартал 2023 року збільшився на $1,2 млрд і станом на 30 червня 2023 року становив $40,8 млрд.

Водночас зобов'язання сектору загальнодержавного управління, які потребують погашення протягом наступних 12 місяців, зросли на $0,9 млрд - до $3,8 млрд унаслідок збільшення майбутніх виплат уряду за кредитами, зокрема на $0,2 млрд перед МВФ, тоді як погашення центробанку знизилися на $0,18 млрд - до $1,3 млрд за рахунок менших виплат МВФ.

Обсяг короткострокових зобов'язань банківського сектору залишився практично на рівні попереднього кварталу і становив $1,3 млрд.

Загальний обсяг запозичень реального сектору (разом із міжфірмовим боргом), які має бути погашено протягом наступних 12 місяців, збільшився на $0,5 млрд і на 30 червня 2023 року становив $34,4 млрд. Нацбанк уточнив, що зростання зумовлене збільшенням обсягів майбутніх погашень за борговими цінними паперами на $0,4 млрд.

