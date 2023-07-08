«Спрощенка» в Україні стала інструментом зниження податків замість дерегуляції для малого бізнесу - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) піддав критиці окремі аспекти спрощеної системи оподаткування - єдиного податку (ЄП) в Україні, вказавши на створені можливості арбітражу між податковими групами і зниження податків замість загальноприйнятої мети зниження регуляторного тягаря для малого бізнесу.

"Діагностика системи ... виявила низку недоліків: множинні ставки та варіації податкової бази дають змогу здійснювати арбітраж між податковими групами", - зазначив Фонд у тематичній "врізці" в матеріалах оновленої програми розширеного фінансування EFF після її першого перегляду, опублікованих у п'ятницю.

"ЄП став інструментом зниження податків, а не полегшення тягаря дотримання законодавства для малого бізнесу. Привабливі пільги у вигляді низьких ефективних ставок надаються юридичним особам і професіоналам, які не мали б права на режим ЄП в інших країнах світу", - вважають експерти МВФ.

Вони наголошують, що платники податків на "спрощенці" можуть стратегічно мінімізувати свій податковий тягар, неодноразово перемикаючись між загальною системою податку на прибуток і системою ЄП. Як вважають у МВФ, це дає їм змогу скористатися перевагами правила перенесення збитків на майбутні періоди інвестування в загальній системі, переходячи на цей режим на початку року, але повертаючись назад на ЄП з низькою ставкою, коли бізнес після початкового інвестиційного періоду стає прибутковим.

На думку експертів Фонду, складні критерії належності до груп ЄП залишають місце для дискреції та ускладнюють правозастосування.

Окремо МВФ критикує запроваджену після початку війни 2% ставку ЄП, однак Рада вже ухвалила закон про її скасування з 1 серпня цього року.

Фонд додав, що режим ЄП також створює подвійну проблему для загальної послідовності та функціонування системи податку на прибуток. На думку його експертів, в чинному в Україні вигляді "спрощенка" стимулює найбільш прибуткових платників податків до участі в ній, знижуючи податки, спотворюючи звітність і приховуючи обороти.

З погляду оподаткування праці та неформальної зайнятості ЄП є ще більш проблематичним з огляду на те, що багато компаній і приватні особи обирають статус самозайнятості згідно з ЄСВ замість стандартного трудового договору, що дає їм право на набагато нижчі податкові платежі, констатував МВФ.

"Необґрунтована самозайнятість, проблема багатьох країн, має першорядне значення в Україні. Вона вносить спотворення, зокрема тому, що внески на соцзабезпечення стягуються на основі мінімальної встановленої законом заробітної плати незалежно від відпрацьованого часу, що передбачає нижчу ефективну ставку для тих, хто працює довше", - вважають у Фонді.

МВФ зазначив, що спрощену систему вперше було запроваджено в Україні 1998 року, проте відтоді вона сильно видозмінилася і розширилася порівняно з початковою метою.

Уточнюється, що платники податків ЄП діляться на 4 групи, і за 2018-2022 роки їхня кількість зросла на 25% - до приблизно 2 млн, що забезпечило відносно стабільні податкові надходження в розмірі приблизно 0,9% ВВП протягом 2020-22 років.