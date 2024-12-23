Нафта дорожчає, оскільки уповільнення інфляції в США вказує на можливе пом'якшення політики ФРС

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки нижчі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США відродили надії на подальше пом'якшення політики, хоча перспективи надлишку пропозиції в наступному році тиснули на ринок.

О6:21 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або на 0,5%, до 73,30 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 39 центів, або на 0,6%, до 69,85 долара за барель.

«Ризикові активи, включаючи ф'ючерси на американські акції і сиру нафту, почали тиждень на більш твердій основі», - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор, додавши, що більш прохолодні дані по інфляції допомогли зменшити занепокоєння після різкого зниження ставки Федеральною резервною системою.

Минулого тижня обидва нафтових бенчмарка впали більш ніж на 2% на тлі побоювань щодо глобального економічного зростання і попиту на нафту після того, як центральний банк США висловив обережність щодо подальшого пом'якшення монетарної політики. Дослідження найбільшої нафтопереробної компанії Азії Sinopec, що вказує на те, що споживання нафти в Китаї досягне піку в 2027 році, також вплинуло на ціни.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), за тиждень до 17 грудня управляючі активами збільшили свої чисті довгі позиції по ф'ючерсах і опціонах на нафту в США, повідомила в п'ятницю Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США.

Занепокоєння з приводу поставок в Європу зменшилися після того, як з'явилися повідомлення про те, що нафтопровід «Дружба», яким російська і казахстанська нафта постачається в Угорщину, Словаччину, Чехію і Німеччину, був перезапущений після зупинки в четвер через технічні проблеми на російській насосній станції.

За повідомленням білоруського державного інформаційного агентства «БелТА», поставки відновилися в суботу. У неділю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання газу через «Дружбу» до країни відновилися.

До зупинки нафтопровід постачав 300 000 барелів нафти на добу.

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю закликав Європейський Союз збільшити імпорт нафти і газу з США або ж зіткнутися з тарифами на експорт з блоку.

Європейська комісія заявила, що готова обговорити з Трампом, як зміцнити те, що вона назвала і без того міцними відносинами, в тому числі в енергетичному секторі.

У неділю Трамп також пригрозив відновити контроль США над Панамським каналом, звинувативши Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за використання центральноамериканського проходу, що викликало різку критику з боку президента Панами Хосе Рауля Муліно.

У США кількість діючих нафтових бурових установок минулого тижня зросла на одну до 483, що є найвищим показником з вересня, повідомила в п'ятницю компанія Baker Hughes.

Аналітики Macquarie прогнозують зростання надлишку пропозиції в наступному році, що призведе до зниження цін на нафту марки Brent в середньому до 70,50 доларів за барель з цьогорічних 79,64 доларів за барель, йдеться в грудневому звіті.