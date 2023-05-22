Українські компанії здатні виробити 90% будматеріалів, необхідних для відновлення країни, - дослідження

Майже 15% українських виробників будматеріалів постраждали внаслідок агресії Росії, але сектор здатен забезпечити до 90% необхідних матеріалів для відбудови країни, повідомили у пресслужбі USAID.

Такими є результати дослідження, проведеного фахівцями громадської організації "Інститут міжнародних економічних досліджень" та державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" за сприяння проєкту USAID "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID).

Як повідомлялося, 2022 року проєкт USAID підтримав дослідження Київської школи економіки щодо оцінки масштабу та вартості збитків, завданих інфраструктурі та житловим будинкам в Україні. Згідно з даними на листопад 2022 року, зруйновані об'єкти потребували будівельних матеріалів та обладнання на суму близько $62,8 млрд.

"Фахівці "Укрпромзовнішекспертизи" та Інституту міжнародних економічних досліджень вивчили стан виробничих потужностей українських заводів будівельних матеріалів у воєнний час. Вони дізналися, що близько 15% цих підприємств було пошкоджено або зруйновано, але цей сектор зберігає високі виробничі потужності широкого спектра будівельних матеріалів і може забезпечити до 90% необхідних матеріалів", - повідомив заступник директора проєкту USAID Браян Мілаковський.

Крім того, локальне виробництво будматеріалів надасть змогу зберегти близько 100 тис. робочих місць, згенерувати $5,6 млрд заробітної плати та $4,4 млрд податкових надходжень.

Результати дослідження показують, що практично знищено виробництво листового скла або обладнання для електророзподільних щитів. Ці матеріали завозяться з країн ЄС, що впливає на їхню вартість. Водночас триває будівництво заводів, зокрема з виробництва скла, газобетону, сухих будівельних сумішей.

Серед проблем, названих у дослідженні, перебої з постачанням електроенергії внаслідок пошкодження об'єктів енергетики, складнощі з доступом до фінансів для поповнення обігових коштів і капітальних інвестицій. Частина виробників вказала на дебіторську заборгованість з боку будівельників і потенційну втрату ключового інженерного персоналу через призов до ЗСУ.

Для інвестиційної діяльності основними бар'єрами визнано високі воєнні ризики, неможливість отримати кредити, відсутність розуміння ринку на довгострокову перспективу, високу вартість підключення до енергомереж. Водночас інвестиційна діяльність триває. Це стосується будівництва нових потужностей з виробництва скла, газобетону, сухих сумішей, цементу, мінеральної вати.

"Україна та її партнери можуть бути впевненими у спроможності вітчизняного сектору будівельних матеріалів задовольнити більшість потреб післявоєнної відбудови країни. Донори та кредитори України можуть орієнтуватися на цей внутрішній виробничий потенціал під час планування своєї допомоги", - процитовано в релізі слова директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка.

Результати дослідження також наголошують на можливостях для технічної допомоги та поліпшення доступу до фінансування для подолання конкретних обмежень для подальшого відновлення та зростання сектору. Для міжнародної спільноти сектор будівельних матеріалів може розглядатися як пріоритетний для інвестицій та надання допомоги постраждалій від війни економіці.

Проєкт USAID "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID) створено для зміцнення економіки України, яка постраждала внаслідок вторгнення Росії.