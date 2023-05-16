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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у першому кварталі збільшився у 26 разів - Держстат

16:53 15.05.2023 |

Економіка

 

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2023 року зросло у 26 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $5,394 млрд із $0,208 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 26,1% - до $10,306 млрд, а імпорт зріс на 10,9% - до $15,699 млрд.

Держстат уточнив, що у березні-2023 порівняно з лютим-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 1,1% - до $3,545 млрд, а імпорту скоротився на 3,9% - до $5,404 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2023 було від'ємним і становило $1,859 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,116 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-березні 2023 року становив 0,66 (у першому кварталі 2022 року - 0,99).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 212 країн світу.


Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у березні 2023р.
Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, березень 2023 до березня 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, березень 2023 до березня 2022, %
Загалом* 3850,4 145,5 5526,5 313,0
Тварини, продукти тваринного походження 116,6 218,5 118,9 388,0
Продукти рослинного походження 1501,5 302,1 257,9 260,9
- зернові культури 1176,4 299,6 21,9 101,7
Жири тваринного та рослинного походження 550,3 275,8 30,1 482,8
Готові харчові продукти 296,5 332,6 262,1 430,2
Мінеральні продукти 213,5 40,2 1131,6 152,9
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 23,8 33,5 1113,7 151,2
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 97,0 173,5 844,2 315,7
Фармацевтична продукція 25,8 430,5 171,2 167,4
Добрива 0,6 13,6 204,1 485,1
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 28,3 68,8 310,3 476,3
Шкіряна сировина 7,9 68,6 19,8 236,5
Деревина та вироби з неї 157,5 102,8 16,8 429,2
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 22,9 141,5 71,1 418,3
Текстильні матеріали та вироби 47,8 79,7 193,4 356,0
Взуття 9,8 83,1 39,9 418,7
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 27,2 136,2 53,0 454,3
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 3,4 77,2 8,9 1542,2
Недорогоцінні метали та вироби з них 362,1 82,5 257,3 460,3
- чорні метали 193,4 356,0 97,1 435,9
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 39,9 418,7 929,9 459,0
Реактори ядерні, казани, машини 53,0 454,3 413,8 567,1
Електричні машини 8,9 1542,2 516,1 398,1
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 257,3 460,3 533,1 1108,3
Засоби наземного транспорту, крім залізничних 10,4 170,8 519,2 1159,4
Прилади та апарати оптичні, фотографічні 7,9 39,4 103,1 467,8
Різні промтовари 95,7 129,0 73,3 437,5
Твори мистецтва 0,1 304,9 0,0 -

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей

Дані: Держстат України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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