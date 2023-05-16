Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у першому кварталі збільшився у 26 разів - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-березні 2023 року зросло у 26 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $5,394 млрд із $0,208 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 26,1% - до $10,306 млрд, а імпорт зріс на 10,9% - до $15,699 млрд.
Держстат уточнив, що у березні-2023 порівняно з лютим-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 1,1% - до $3,545 млрд, а імпорту скоротився на 3,9% - до $5,404 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2023 було від'ємним і становило $1,859 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,116 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-березні 2023 року становив 0,66 (у першому кварталі 2022 року - 0,99).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 212 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у березні 2023р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, березень 2023 до березня 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, березень 2023 до березня 2022, %
| Загалом*
| 3850,4
| 145,5
| 5526,5
| 313,0
| Тварини, продукти тваринного походження
| 116,6
| 218,5
| 118,9
| 388,0
| Продукти рослинного походження
| 1501,5
| 302,1
| 257,9
| 260,9
| - зернові культури
| 1176,4
| 299,6
| 21,9
| 101,7
| Жири тваринного та рослинного походження
| 550,3
| 275,8
| 30,1
| 482,8
| Готові харчові продукти
| 296,5
| 332,6
| 262,1
| 430,2
| Мінеральні продукти
| 213,5
| 40,2
| 1131,6
| 152,9
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 23,8
| 33,5
| 1113,7
| 151,2
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 97,0
| 173,5
| 844,2
| 315,7
| Фармацевтична продукція
| 25,8
| 430,5
| 171,2
| 167,4
| Добрива
| 0,6
| 13,6
| 204,1
| 485,1
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 28,3
| 68,8
| 310,3
| 476,3
| Шкіряна сировина
| 7,9
| 68,6
| 19,8
| 236,5
| Деревина та вироби з неї
| 157,5
| 102,8
| 16,8
| 429,2
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 22,9
| 141,5
| 71,1
| 418,3
| Текстильні матеріали та вироби
| 47,8
| 79,7
| 193,4
| 356,0
| Взуття
| 9,8
| 83,1
| 39,9
| 418,7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 27,2
| 136,2
| 53,0
| 454,3
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 3,4
| 77,2
| 8,9
| 1542,2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 362,1
| 82,5
| 257,3
| 460,3
| - чорні метали
| 193,4
| 356,0
| 97,1
| 435,9
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 39,9
| 418,7
| 929,9
| 459,0
| Реактори ядерні, казани, машини
| 53,0
| 454,3
| 413,8
| 567,1
| Електричні машини
| 8,9
| 1542,2
| 516,1
| 398,1
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 257,3
| 460,3
| 533,1
| 1108,3
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 10,4
| 170,8
| 519,2
| 1159,4
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 7,9
| 39,4
| 103,1
| 467,8
| Різні промтовари
| 95,7
| 129,0
| 73,3
| 437,5
| Твори мистецтва
| 0,1
| 304,9
| 0,0
| -
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей
Дані: Держстат України.