США вимагатимуть зменшення плати за користування кредитами МВФ для України

Оборонний бюджет США NDAA зобов'язує представників американського уряду у міжнародних банках розвитку, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ), де США є найбільшим акціонером, використовувати "розголос, голосувати та впливати", щоб створити можливості для зміни політики цих банків для зменшення боргового навантаження України.

Серед іншого, перед урядом США поставлено завдання домогтись, щоб МВФ переглянув та, можливо, скасував додаткові доплати за кредитами України, повідомляє Голос Америки.

Таку додаткову плату за позики нараховують країнам, які мають великі борги перед МВФ. США зацікавлені у зміні цієї політики на тлі рішення надати Україні десятки мільярдів на військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного російського вторгнення. Згідно з нещодавнім рішенням, Україна отримає $44,9 мільярда допомоги від США в рамках закону про державні витрати обсягом $1,7 трильйона. Частина цих грошей піде на обслуговування позик МВФ.

"Я розумію, чому Сенат хотів би зняти надбавку для України. Як головний фінансист економічної допомоги Україні, США не хотіли б надавати кошти, які прямо підуть МВФ", - прокоментував економіст Deutsche Bank Пітер Гарбер.

Економісти Джозеф Стігліц з Колумбійського університету та Кевін П. Галлахер з Бостонського університету писали в лютому про надбавки, кажучи, що "примушення до надмірних виплат знижує продуктивний потенціал країни-позичальника, а також шкодить кредиторам" і вимагає від позичальників "платити більше" саме в той момент, коли вони найбільше обмежені в доступі до ринку".

Водночас деякі економісти стверджують, що доплата стимулює великих боржників швидко погасити свої позики.

За даними Світового банку, у 2023 році Україна буде винна МВФ приблизно $360 мільйонів лише додаткових зборів.

Водночас видання зазначає, що переконати 24 директорів МВФ, яких обирають країни-члени або групи країн, припинити доплати, може бути нелегко.

Перед Різдвом директори вирішили зберегти політику надбавок. У своїй заяві від 20 грудня вони сказали, що більшість директорів "відкриті для вивчення можливих варіантів надання тимчасового звільнення від доплати", але інші "зазначили, що середня вартість запозичень від Фонду значно нижче ринкової".

Марк Вайсброт, співдиректор ліберального Центру економічних і політичних досліджень у Вашингтоні зауважив, що питання надбавок стосується не лише України, а й інших країн, які стикаються з борговими кризами. Серед них Пакистан, який постраждав від повеней і гуманітарної кризи, а також Аргентина, Еквадор і Єгипет, які разом мають провести мільярдні доплати.

"Нелогічно для МВФ отримувати додаткові збори від країни у кризі, а це неминуче трапляється, тому що додаткові збори побудовані так, щоб вразити країни, які вже мають фінансові проблеми", - сказав Вайсброт.

Джеффрі Сакс, економіст і директор Центру сталого розвитку Колумбійського університету, сказав, що "ці додаткові збори, безумовно, слід скасувати", додавши: "МВФ підриває свою основну роль кредитора останньої інстанції".