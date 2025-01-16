Нафта зростає, оскільки скорочення запасів у США посилює побоювання щодо пропозиції

Ціни на нафту зростають другу сесію, підтримувані занепокоєнням щодо пропозиції на тлі американських санкцій проти Росії, більшого, ніж прогнозувалося, падіння запасів сирої нафти в США і поліпшення прогнозу світового попиту.

О 06:46 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 25 центів, або на 0,3%, до $82,28 за барель, після зростання на 2,6% на попередній сесії до максимуму з 26 липня минулого року.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 28 центів, або на 0,4%, до 80,32 долара за барель після зростання на 3,3% в середу до максимуму з 19 липня.

Запаси сирої нафти в США впали минулого тижня до найнижчого рівня з квітня 2022 року, оскільки експорт зріс, а імпорт скоротився, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

Падіння запасів нафти на 2 мільйони барелів виявилося більшим, ніж очікували аналітики в опитуванні Reuters, які прогнозували падіння на 992 000 барелів.

Це падіння посилило погіршення прогнозів щодо світового постачання після того, як США запровадили ширші санкції проти російських нафтовидобувних компаній та танкерів. Нові санкційні заходи США змусили найбільших клієнтів Москви шукати заміну барелям по всьому світу, в той час як тарифи на транспортування також зросли.

У середу адміністрація Байдена запровадила сотні додаткових санкцій, спрямованих проти російської військово-промислової бази та схем ухилення від сплати податків.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, які спільно скорочували видобуток протягом останніх двох років, швидше за все, будуть обережними щодо збільшення пропозиції, незважаючи на нещодавнє зростання цін, вважає засновник Commodity Context Рорі Джонстон (Rory Johnston).

«За останній рік оптимізм групи виробників так часто розбивався об землю, що вони, швидше за все, будуть обережними, перш ніж почати процес зменшення обмежжень на видобуток», - сказав Джонстон.

Обмежуючи зростання цін на нафту, Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Що стосується попиту, то за перші два тижні 2025 року світовий попит на нафту зріс на 1,2 мільйона барелів на добу в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше, що трохи нижче очікувань, пишуть аналітики JPMorgan в своїй записці.

Аналітики очікують, що попит на нафту в найближчі тижні зросте на 1,4 млн барелів на добу в річному обчисленні завдяки підвищенню туристичної активності в Індії, де проходить величезний фестиваль, а також завдяки поїздкам на святкування Нового року за місячним календарем в Китаї наприкінці січня.

Деякі інвестори також очікують на можливе зниження процентної ставки Федеральним резервом США до кінця року після того, як з'являться дані про зниження базової інфляції в США, що може підтримати економічну активність та енергоспоживання.