Третина озброєння в Україні - власного виробництва, 30% - з ЄС, до 40% - зі США - Зеленський

Близько 33-34% зброї, яку використовують на полі бою, - українського виробництва, понад 30% - європейського та близько 40% зброї - зі США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі й десь понад 30%, близько 40% - у США", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Президент зазначив, що для гарантій сьогоднішньої підтримки України максимально рівноцінними є Європа та США, і дуже важливо зберегти цей союз.