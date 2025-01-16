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Третина озброєння в Україні - власного виробництва, 30% - з ЄС, до 40% - зі США - Зеленський
23:09 15.01.2025 |
Близько 33-34% зброї, яку використовують на полі бою, - українського виробництва, понад 30% - європейського та близько 40% зброї - зі США, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі й десь понад 30%, близько 40% - у США", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.
Президент зазначив, що для гарантій сьогоднішньої підтримки України максимально рівноцінними є Європа та США, і дуже важливо зберегти цей союз.
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