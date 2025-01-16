Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Чим корисний

22:54 15.01.2025 |

Економіка

Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Чим корисний

 

Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків, який вперше опублікували навесні минулого року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Цей каталог допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції, йдеться у повідомленні.

Каталог містить всю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу, а саме:

* Спеціалізація індустріальних парків - від машинобудування легкої промисловості.
* Інфраструктура - відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень.
* Пільги та стимули - інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів.
* Розташування та площа - докладний опис кожної локації з картами.

"Вже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925 млн грн. Учасники індустріальних парків можуть скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток, а також знижені ставки на землю та нерухомість", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

З каталогом можна ознайомитись за посиланням.


За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2659
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 43,5297
  0,2079
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1288  0,08 0,18 42,9124  0,08 0,18
EUR 43,4140  0,10 0,23 44,2796  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2700  0,01 0,02 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес