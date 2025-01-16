Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Чим корисний
22:54 15.01.2025 |
Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків, який вперше опублікували навесні минулого року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Цей каталог допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції, йдеться у повідомленні.
Каталог містить всю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу, а саме:
* Спеціалізація індустріальних парків - від машинобудування легкої промисловості.
* Інфраструктура - відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень.
* Пільги та стимули - інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів.
* Розташування та площа - докладний опис кожної локації з картами.
"Вже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925 млн грн. Учасники індустріальних парків можуть скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток, а також знижені ставки на землю та нерухомість", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
З каталогом можна ознайомитись за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутній держсекретар США: і Україна, і РФ мають піти на поступки для завершення війни
ТОП-НОВИНИ
|Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про мир
|Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
|Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Третина озброєння в Україні - власного виробництва, 30% - з ЄС, до 40% - зі США - Зеленський
|Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Чим корисний
|Українські АЗС знову підвищили ціни на пальне
|Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
|В Україні готівка в обігу торік зросла на 58 мільярдів, найбільше - монети по 5 і 10 гривень
|Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
|Обсяг укладених договорів держзакупівель у Prozorro зріс на 36,6% у 2024 р. за зростання кількості на 41%
Бізнес
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»