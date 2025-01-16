Мінекономіки оновило каталог індустріальних парків. Чим корисний

Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків, який вперше опублікували навесні минулого року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Цей каталог допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції, йдеться у повідомленні.

Каталог містить всю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу, а саме:

* Спеціалізація індустріальних парків - від машинобудування легкої промисловості.

* Інфраструктура - відомості про наявність комунікацій, транспортних розв'язок та підключень.

* Пільги та стимули - інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів.

* Розташування та площа - докладний опис кожної локації з картами.

"Вже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925 млн грн. Учасники індустріальних парків можуть скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток, а також знижені ставки на землю та нерухомість", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

З каталогом можна ознайомитись за посиланням.



