Ринок нерухомості розбалансований, орендні ціни, що знижуються, стримують попит на купівлю житла - НБУ

Ринок української нерухомості розбалансований, на тлі низького попиту та скорочення нової пропозиції зростають заявлені ціни від забудовників, тоді як орендні ціни знижуються, випливає зі звіту Національного банку України (НБУ) про фінансову стабільність за грудень 2022 року.

У ньому наголошується, що попит на житло залишається слабким та нестійким: інтерес нечисленних покупців залежить від інтенсивності обстрілів населених пунктів і знову знизився у четвертому кварталі.

Попит орієнтований насамперед на готове житло для проживання, практично на нульовому рівні спекулятивний із метою подальшого перепродажу або здачі в оренду.

Кількість новобудов, на яких відбуваються роботи, повільно зростає після майже повного зупинення у перші місяці війни. Загалом у країні роботи відновилися на понад дві третини об'єктів, переважно у житлових комплексах на фінальній стадії будівництва. На інших об'єктах поновлення робіт відбулося лише на папері.

За даними Держстату України, за три квартали 2022 року завершено будівництво 2,8 млн кв. м багатоквартирного житла. Як зазначається у звіті, це вдвічі нижче за рекордний показник за аналогічний період 2021 року і лише на чверть менше, ніж у середньому за п'ять попередніх років.

Набагато гірша ситуація - з початком нових проєктів. За дев'ять місяців цього року забудовники отримали дозвіл на будівництво вдвічі меншого обсягу багатоквартирного житла, ніж у середньому за аналогічний період попередніх чотирьох років. Водночас отримання дозволу не свідчить про початок будівництва - фактичний старт будівельних робіт може відкладатися на тривалий період.

У звіті також нагадується, що, згідно з даними проєкту "Росія заплатить", із початку повномасштабної війни до листопада зруйновано чи пошкоджено понад 16 тис. багатоквартирних та майже 127 тис. приватних будинків.

Низька активність ринку первинної нерухомості разом із значним обсягом пошкодженого обстрілами житлового фонду призведе до скорочення пропозиції житла найближчим часом, а у перспективі - до його можливого дефіциту. Водночас заявлені ціни купівлі переважно зростають, тоді як орендні ціни залишаються майже вдвічі нижчими за довоєнний рівень.

У звіті констатують, що різноспрямовані рухи цін відображають дисбаланс на ринку нерухомості, дешева оренда стримуватиме попит на купівлю житла.

Відношення "ціна проти оренди" суттєво зросло з березня і нині сягає історично найвищих значень. За ціновим критерієм оренда житла видається кращою альтернативою, ніж купівля, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час.