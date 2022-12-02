Старт нового житлового будівництва заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку проєктів до Державного реєстру прав на нерухоме майно, повідомили у пресслужбі Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, FIMA звернулася до народних депутатів і органів державної влади за роз'ясненням, як працювати за відсутності змін у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, в якому мала з'явитися можливість фіксувати гарантійну частку відповідно до закону №2518 " Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому", що набув чинності 10 жовтня."З урахуванням величезних руйнувань, спричинених збройною агресією Росії проти України, будівництво житла сьогодні є першочерговим завданням, і в окремих регіонах України забудовники готові, але не можуть починати будувати через те, що, починаючи з 10 жовтня 2022 року для початку будівництва та його фінансування усім учасникам процесу (замовникам, забудовникам/девелоперам та фінансовим інститутам, які залучають кошти для фінансування будівництва) необхідно виконати положення закону №2518, а саме: для початку будівництва та його фінансування, інформація про майбутній об'єкт будівництва та певну гарантійну частку мають бути внесені до Державний реєстр прав на нерухоме майно", - зазначено у тексті звернення FIMA, з яким ознайомилося агентство.

Однак за інформацією державних реєстраторів, реєстраційні дії щодо спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяжень такого права на сьогодні неможливе, оскільки Державний реєстр прав на нерухоме майно не приведено у відповідність до змін, передбачених зазначеним законом.

Вважаючи, що будь-які гальмування будівництва та довготривалі очікування щодо початку функціонування реєстру неприпустимі в нинішній ситуації, FIMA просить надати роз'яснення, яким чином, не порушуючи норм закону, можна розпочинати будівництво житла та фінансувати житлове будівництво.

Водночас, щоб уникнути порушення учасниками процесу будівництва вимог законодавства FIMA пропонує внести зміни до закону №2518-ІХ та п. 4 ст.21 "Прикінцеві та перехідні положення", згідно з якими до початку дії Держреєстру прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень, до відповідно до вимог, встановлених цим законом, держреєстрація спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяження такого права не здійснюється.

Також запропоновано зобов'язати замовників будівництва, девелоперів будівництва, які управляють фондом фінансування будівництва після початку функціонування Держреєстру здійснити державну реєстрацію спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяження такого права протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, з 10 жовтня 2022 року набув чинності закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна" (№2518-ІХ), які будуть збудовані в майбутньому від 15 серпня 2022 року. Відповідно до нього, майбутній об'єкт нерухомості може перебувати у цивільному обігу лише за державної реєстрації спеціального майнового права або обтяження на користь особи, яка сплатила частково ціну такого об'єкта, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Крім того, документ зобов'язує замовника будівництва визначити перелік майбутніх об'єктів нерухомості, які становитимуть гарантійну частку під час первинної держреєстрації.

Створена у травні 2020 року Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) об'єднує 35 фінкомпаній-управителів ФФБ. Найбільша частина (41%) розташована у столиці, у Харкові - 13%, Вінниці - 8%, Хмельницькому - 5%. Найактивніше зараз добудовують і прагнуть розпочати нові об'єкти у Львові - 20% компаній-управителів ФФБ.

