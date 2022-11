Google сплатив до бюджету України ₴1,5 мільярда податків

Компанія Google за третій квартал 2022 року заплатила до державного бюджету України $40 мільйона, або ₴1,5 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Фейсбуці.

"Завершилося декларування з податку на Google за третій квартал 2022 року, за результатами якого держава отримає майже 40 млн дол. США або 1,5 млрд гривень", - написав Гетманцев.

Він додав, що загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили до державного бюджету 4,129 млрд грн податку на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України.

Найбільші суми були сплачені Google Commerce Ltd, Apple Distribution International Ltd та Google Irtland Ltd.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2021 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України щодо вдосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Відповідно до закону, великі міжнародні корпорації зобов'язані сплачувати ПДВ з електронних послуг, які надаються в Україні.