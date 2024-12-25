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АНАЛІТИКА

Аграрії України отримали з початку року ₴1,98 мільярда допомоги від Світового банку

14:03 25.12.2024 |

Новини АПК

 

За підтримки Світового банку понад 27,6 тисяч українських аграріїв отримали допомогу у розмірі 1,98 млрд гривень з початку року.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ.

"1,98 млрд грн отримали аграрії України з початку року. Така допомога для 27 614 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції виплачена за підтримки Світового банку", - написав міністр.

Зокрема 10 447 аграріїв отримали бюджетну субсидію на 1 га для ведення сільськогосподарської діяльності на суму понад 1,15 млрд грн.

Також 15 252 фермерських господарства отримали дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) на понад 620 млн грн, а ще 1 915 господарств - спеціальну бюджетну дотацію для утримання маточного поголів'я кіз та/або овець на понад 207 млн грн.

Коваль наголосив, що Мінагрополітики продовжуватиме реалізовувати відповідну програму і в 2025 році.
 

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