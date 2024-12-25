Середня виплата нацкешбеку на людину зросла на 19,5% - Мінекономіки

Держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад, що майже вдвічі більше, ніж за жовтень, середня виплата зросла на 19,5% - з 97 грн до 116 грн на особу, повідомляється на сайті Міністерства економіки в середу.

Зазначається, що кількість одержувачів кешбеку збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і становила майже 2 млн осіб.

"Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень буде здійснено наприкінці лютого 2025 року", - наводяться в публікації слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Згідно з інформацією відомства, найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років - 60% усіх користувачів. Учасників середнього віку - 24%, а старшого (60+) - 16%.

Майже 700 тис. громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менше ніж 2 грн. Загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн грн.

Наголошується, що виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, що пов'язано з особливостями бюджетного процесу. Усі нараховані кошти будуть виплачені в повному обсязі.

Як уточнили в Мінекономіки, станом на 25 грудня 2024 року 7,9 млн громадян приєдналися до програми. Кількість карток Нацкешбеку сягнула 8,6 млн, 4,2 млн карток активовано в "Дії" для майбутніх виплат.

Загалом зі старту програми (за три місяці) загальна сума виплаченого кешбеку становила 388 млн грн.

У програмі беруть участь 1665 виробників і 360 тис. товарів українського виробництва

Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних та окремих магазинів.

Як повідомлялося, 11 жовтня перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Серед банків до програми приєдналися ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк і Райф.