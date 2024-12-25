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«Укренерго» запровадило екстренні графіки знеструмлень
08:00 25.12.2024 |
Через масовану ракетну атаку РФ на території України запроваджено заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє «Укренерго» в Телеграмі, передає Укрінформ.
«У звʼязку з масштабною ракетною атакою - застосовані заходи обмеження споживання», - йдеться в повідомленні.
На тлі масованого обстрілу у мережі повідомляють про відключення світло. Електроенергія зникла у Києві та низці областей країни.
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