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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про запобігання підкупу іноземних посадовців

14:17 25.12.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10319 про внесення змін до Податкового кодексу щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, підписання документу було зобов'язанням України перед Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Раніше у Міністерстві фінансів пояснювали, що закон сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб та сприятиме наближенню України до членства в ОЕСР.

Ключовими положеннями законопроєкту є:

* запровадження заборони вирахування витрат для цілей оподаткування в операціях, пов'язаних із наданням неправомірної вигоди посадовим особам;

* доповнення функцій контролюючого органу щодо надання НАБУ і платнику податків повідомлення про виявлені під час перевірки обставини, які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди. При цьому як ДПС, так і платник податків будуть керуватися переліком таких обставин, який буде сформований та затверджений НАБУ за погодженням з Мінфіном;

* надання платнику податків можливості самостійно відкоригувати свої податкові зобов'язання, якщо дійсно мали місце факти надання неправомірної вигоди;

* проведення документальної позапланової перевірки платника податків щодо якого винесено вирок суду про надання неправомірної вигоди посадовій особі;

* збільшення фінансового результату платника податків на суму витрат щодо яких відповідно до законодавства встановлено, що вони були здійснені з метою надання ним неправомірної вигоди.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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