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Спад відзначають 61% ФОП та 74% юросіб, у списку очікуваних реформ на першому місці - податкова - опитування бізнесу
15:58 24.10.2022 |
Зростання бізнесу наразі констатують лише 7% фізосіб-підприємців (ФОП) та 3% юридичних осіб, тоді як до війни про зростання заявляли відповідно 41% ФОП та 43% юросіб, такі результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens оголосила експерт з досліджень Анастасія Шуренкова.
Представляючи їх на Форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", що відбувся нещодавно в Києві, вона зазначила, що до війни варіант "стабільність" обирали 47% ФОП та 42% юросіб, а на спад вказували лише відповідно 10% та 15% їхніх колег.
За словами Шуренкової, наразі стабільністю можуть похвалитися 28% ФОП та 21% юросіб, тоді як про спад повідомляють відповідно 61% та 74%.
Згідно з результатами, трохи кращі справи середніх підприємств: зростання - у 12%, а спад - у 60%, тоді як гірше - у мікро, серед яких про спад заявили 77%, хоча за цим показником вони лідирували і до війни.
Основною перепоною для бізнесу війну назвали 34% ФОП та 38% юросіб. Про повне обмеження бізнесу через неї повідомили відповідно 16% і 18% респондентів, про дуже сильне - 16% і 34%, часткове - 54% і 41%, тоді як варіант "не обмежила" обрали лише відповідно 14% ФОП та 6% юросіб.
Серед ФОП основною реакцією на воєнні бізнес-обмеження були зниження цін, закриття збиткових напрямів та введення нових, а також переведення працівників на "віддалення". Юрособи до цього списку додали ще скорочення зарплатного фонду.
Про звільнення повідомив 9% ФОП та 16% юросіб, тоді як про набір нових працівників - відповідно 11% та 12%, а про переїзд до іншого регіону - 10% та 4%.
Загалом, як зазначила Шуренкова, опитування показало більшу стійкість ФОП у нинішніх умовах, ніж юросіб.
За словами експерта, у відповідь на відкрите питання про найнеобхідніші реформи 20% ФОП і 30% юросіб обрали податкову реформу, і ця відповідь із великим відривом випередила усі інші: у ФОП друге місце посіла стабілізація ринку з 7%, у юросіб - антикорупційна реформа із 8%.
Податкова система посіла також впевнене друге місце після війни у списку перешкод для бізнесу - відповідно 9% у ФОП та 14% у юрособ, тоді як у ФОП слідом йде бюрократія - 8%, а у юросіб - корупція - 11% і низька купівельна спроможність - 9%.
З дій уряду щодо підтримки бізнесу, респонденти найсильніше підтримали зменшення єдиного податку до 2% - по 27%, запровадження вільного трудового договору - 17% ФОП та 24% юросіб, а 42% ФОП ще додали до цього списку скасування обов'язкового ЄСВ для ФОП 1 та 2 групи.
Щодо кредитної програми "5-7-9%", то її відзначили 7% ФОП та 10% юросіб (хоча у середніх підприємств цей показник досяг 29%), скасування зобов'язань платити зарплату мобілізованим - відповідно 4% та 13% (серед середніх підприємств - 47%), скасування податку на землю в окремих регіонах - 6% і 8%.
Як наголосила Шуренкова, про допомогу бізнесу суспільству в період війни повідомили 74% ФОП та 70% юросіб, тоді як два роки тому за пандемії Covid цей показник становив близько 25% і вважався дуже високим.
Експерт уточнила, що у першому воєнному опитуванні бізнесу Info Sapiens методом телефонного інтерв'ю взяв участь 401 респондент: 101 ФОП та 300 юросіб (123 мікро-, 112 малих та 65 середніх підприємств).
За словами Шуренкової, необхідно врахувати "похибку вцілілого", оскільки в опитуванні брали участь компанії, які продовжують роботу, хоча дослідницька компанія пропонувала відповідати і респондентам, які вже закривають бізнес.
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