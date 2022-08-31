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Дебіторська заборгованість ТРЦ зросла на 10-60% від початку війни – глава UTG
10:52 31.08.2022 |
Дебіторська заборгованість ТРЦ з початку війни зросла на 10-60% залежно від локації, якості проєкту та управління, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні практично всі торгові об'єкти відзначають зростання дебіторської заборгованості, яка може обчислюватися мільйонами гривень. У деяких ТРЦ дебіторська заборгованість зросла на 60% з початку війни. Багато в чому така ситуація є результатом некомпетентної роботи персоналу та згаяного часу", - повідомила Локтіонова.
Вона зазначила, що, на жаль, більшість управляючих компаній ТРЦ чекають, коли закінчиться війна і все налагодиться, фактично даючи ритейлерам жити за їхній рахунок.
"Це шлях у нікуди, оскільки найближчим часом ситуація не налагодиться, буде ще гірше, адже орендарі бачать ситуацію і користуються слабкістю управляючих компаній", - пояснює Локтіонова.
Експерт нагадала правило торгової нерухомості, яке свідчить, що дебіторська заборгованість ніколи не повинна перевищувати гарантійного платежу. Однак у багатьох ТЦ ці показники вже відрізняються в кілька разів, а керуючі компанії, як і раніше, дозволяють працювати безініціативним орендарям, продовжуючи нарощуючи їхню заборгованість.
"Такі надто лояльні до орендарів ТЦ, які прагнуть будь-якими шляхами утримати операторів, не лише працюють у мінус, а й створюють собі глобальні проблеми. Зараз усі розповідають, як погано ринку ритейлу, як упав продаж тощо. Але забувають, що ще гірше девелоперам, оскільки більшість ТЦ працюють на кредитній основі і банкам марно розповідати, що в країні війна і немає грошей, бо орендарі перестали платити. Максимум банки дадуть відстрочку платежу", - описує ситуацію директор компанії UTG.
Експерт перераховує загальні проблеми ринку торговельної нерухомості: війна, інфляція, зростання курсу іноземних валют, падіння платоспроможності населення, проблеми з логістикою. Але один орендар шукає шляхи вирішення, дисконтує товар, змінює персонал, набирає новий. Іншими словами, щось робить і таким чином генерує трафік та продаж. А інший орендар, часто сидячи за кордоном, намагається керувати на відстані. У результаті магазин не торгує. Або немає розуміння ринку, коли потрібно пропонувати знижки та розпродаж для стимулювання клієнтів, щоб бути конкурентоспроможними тощо. Натомість оператори сидять і чекають, коли їх знайде той самий покупець. Але при цьому такі ритейлери не усвідомлюють, що самі винні у краху бізнесу, але кажуть - винний ТРЦ", - констатує Локтіонова.
За її словами, часто можна почути пораду щодо вирішення ситуації з неповороткими ритейлерами через суд. Проте оператор може послатись на форс-мажор. Тому експерт рекомендує насамперед не допускати, щоб дебіторська заборгованість була вищою за гарантійний платіж.
"Якщо показники вже зрівнялися, необхідно якнайшвидше шукати способів заміни орендаря. Можна "порізати" приміщення, що звільнилося, якщо є така можливість і площі дозволяють, можна ставити тимчасового орендаря. В іншому разі в Україні зростатиме кількість прикладів ТЦ, які через свою некомпетентність втратили орендарів, не генерують дохід і стоять збитковими, навіть не в змозі виконати закриття в нуль за витратами", - каже Локтіонова.
Експерт наводить низку прикладів, коли професійна управляюча компанія знаходила оптимальні рішення.
"Ринок слабший. Але він не помер, він перебуває в русі. Наприклад, нещодавно наша компанія підписала договір оренди з новим оператором і на початку вересня у ТРЦ Глобал UA відкриється перший у Житомирі магазин "Цитрус" на місці, яке раніше займав оператор O'STIN, що залишив наш ринок", - сказала Локтіонова.
Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.
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