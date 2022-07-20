Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орендні ставки в ТРЦ зменшилися в рази з початку військових дій - UTG

16:02 19.07.2022 |

Економіка

 

На ринку торгівельної нерухомості України спостерігається різке зниження орендних ставок та платежів, повідомили у прес-службі Української торгової гільдії (UTG) агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними UTG, орендні ставки за 1 кв. м кіоску або дрібноформатного магазину складали від $70 до $250 у липні проти $110-420 у лютому.

Якщо для великоформатних магазинів одягу (від 600 до 1000 кв. м) ставки у лютому були від $2/кв. м до $37/кв. м, то у червні вони впали до $1-18/кв. м. За галереями (100-200 кв м) їхній рамковий діапазон змістився з $6-68 до $1-30 відповідно. Супермаркети електроніки показали зниження з $4-18 у лютому до $1-8/кв. м у червні.

Для ресторанів та кафе ставки знизилися з $6-35 до $1-15/кв. м, для дитячих розважальних центрів - з $1-10 до $1-6, ще більше зменшилася плата для кінотеатрів: із $2-12 до $1-4 за квадратний метр.

"Практично для всіх товарних груп з'явилася можливість винаймати приміщення з урахуванням лише відсотків від товарообігу з мінімальним фіксованим платежем. Ще один тренд нелегких часів - керуючі компанії повертаються до ручного управління та індивідуального підходу до кожного орендаря", - повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, слова якої наведено у прес-релізі.

Вимушене застосування ручного управління експерт пояснила тим, що навіть у рамках одного міста відзначаються ситуативно різні рівні активності.

"Деякі магазини торгують добре і демонструють непогані показники фінансової стійкості, тоді як інші магазини тієї ж мережі не можуть згенерувати достатню відвідуваність та демонструють низькі показники своєї роботи", - каже Локтіонова.

Ще одна велика проблема, з якою зіткнувся менеджмент ТРЦ - кадрова, пояснює експерт.

"Суттєва частина персоналу великих торгових об'єктів нашої країни були переважно жінки, багато з яких у пошуках безпеки поїхали за кордон. Тому зараз можна говорити про відплив інтелектуальних і найбільш кваліфікованих кадрів, які добре знали внутрішню структуру ТРЦ. Управляючі компанії відчувають дефіцит кадрів, які добре розуміють структуру торгової націнки для окремих магазинів і можуть швидко та ефективно домовлятися із мережами", - прокоментувала Локтіонова.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн. кв. м. комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: іпотека
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес