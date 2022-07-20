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Орендні ставки в ТРЦ зменшилися в рази з початку військових дій - UTG
16:02 19.07.2022 |
На ринку торгівельної нерухомості України спостерігається різке зниження орендних ставок та платежів, повідомили у прес-службі Української торгової гільдії (UTG) агентству "Інтерфакс-Україна".
За даними UTG, орендні ставки за 1 кв. м кіоску або дрібноформатного магазину складали від $70 до $250 у липні проти $110-420 у лютому.
Якщо для великоформатних магазинів одягу (від 600 до 1000 кв. м) ставки у лютому були від $2/кв. м до $37/кв. м, то у червні вони впали до $1-18/кв. м. За галереями (100-200 кв м) їхній рамковий діапазон змістився з $6-68 до $1-30 відповідно. Супермаркети електроніки показали зниження з $4-18 у лютому до $1-8/кв. м у червні.
Для ресторанів та кафе ставки знизилися з $6-35 до $1-15/кв. м, для дитячих розважальних центрів - з $1-10 до $1-6, ще більше зменшилася плата для кінотеатрів: із $2-12 до $1-4 за квадратний метр.
"Практично для всіх товарних груп з'явилася можливість винаймати приміщення з урахуванням лише відсотків від товарообігу з мінімальним фіксованим платежем. Ще один тренд нелегких часів - керуючі компанії повертаються до ручного управління та індивідуального підходу до кожного орендаря", - повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, слова якої наведено у прес-релізі.
Вимушене застосування ручного управління експерт пояснила тим, що навіть у рамках одного міста відзначаються ситуативно різні рівні активності.
"Деякі магазини торгують добре і демонструють непогані показники фінансової стійкості, тоді як інші магазини тієї ж мережі не можуть згенерувати достатню відвідуваність та демонструють низькі показники своєї роботи", - каже Локтіонова.
Ще одна велика проблема, з якою зіткнувся менеджмент ТРЦ - кадрова, пояснює експерт.
"Суттєва частина персоналу великих торгових об'єктів нашої країни були переважно жінки, багато з яких у пошуках безпеки поїхали за кордон. Тому зараз можна говорити про відплив інтелектуальних і найбільш кваліфікованих кадрів, які добре знали внутрішню структуру ТРЦ. Управляючі компанії відчувають дефіцит кадрів, які добре розуміють структуру торгової націнки для окремих магазинів і можуть швидко та ефективно домовлятися із мережами", - прокоментувала Локтіонова.
Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн. кв. м. комерційних площ в Україні.
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