Кабмин усилил контроль за единоличной скупкой земли

Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

В частности, постановление вносит изменения в Порядок информационного взаимодействия между программным обеспечением Государственного земельного кадастра и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, что обеспечит обмен информацией между ними.

Также постановление предусматривает право Госгеокадастра подавать в суд иск о конфискации земельного участка сельхозназначения в случае превышения допустимой концентрации гектаров на одно лицо.

«Реализация постановления позволит осуществлять контроль предельной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности. Также это позволит принимать меры для предупреждения злоупотреблений с земельными участками с/х назначения и возможности установления монопольного положения», - отмечается в сообщении.

Хронология событий

* 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

* Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.