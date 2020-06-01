«Драгон Капитал» ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 7,2%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году снизится на 7,2%, из которых влияние карантина составит около 3,0 процентных пунктов (п.п.), а в следующем году рост ВВП составит 4,3%, такой обновленный макропрогноз выпустила инвестиционная компания "Драгон Капитал".

"Экономика Украины пострадает от коронакризиса меньше, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., хотя глобальная рецессия будет гораздо глубже. Благодаря реформам и взвешенной политике прошлых лет Украина вошла в кризис без существенных дисбалансов во внешнем секторе, со стабильной банковской системой, низким дефицитом бюджета и умеренным уровнем государственного долга", – отметила главный экономист "Драгон Капитал" Елена Белан в отчете.

"Драгон Капитал" указывает, что прогноз соответствует ранее данным компанией предварительным оценкам падения на 4-9%, которые были сделаны в самом начале кризиса в условиях тотальной неопределенности.

"Мы ожидаем, что после отскока, связанного с выходом из карантина, восстановление экономики будет постепенным, поскольку социальное дистанцирование не позволит потребительски-ориентированным отраслям быстро и полностью восстановить докризисные объемы деятельности", – пояснила Белан.

В отчете указывается, что динамика курса гривни в кризисных условиях оказалась лучше, чем ожидалось, в первую очередь благодаря отсутствию оттока депозитов и существенному улучшению внешнеторгового баланса (до нуля в апреле, по предварительным данным, благодаря резкому сокращению импорта, улучшению условий торговли и высоким объемам экспорта зерна).

"По нашим оценкам, внешнеторговый баланс будет постепенно ухудшаться из-за восстановления потребительского импорта и сезонное снижение экспорта зерновых. Мы ожидаем курс гривны на уровне 28,0 грн/$1 на конец текущего года (лучше по сравнению с предыдущим интервалом оценок 30-35 грн/долл) и 29,5 грн/$1 к концу 2021г", – говорится в документе.

Комментируя влияние кризиса на Украину, аналитик указала на существенное изменение структуры экспорта с 2008 года: доля сельскохозяйственной продукции возросла с 12% до почти 40%, благодаря чему экономика стала менее уязвимой к внешним шокам. Дополнительными плюсами во время этого кризиса стало то, что страна импортирует энергетические материалы, которые существенно подешевели, и мало зависит от туристических потоков, добавила она.

По мнению Белан, в ответ на кризис власти выбрали правильный путь в экономической политике, в первую очередь, ускорив подписания новой 18-месячной программы Stand-By на $5,0 млрд с Международным валютным фондом (МВФ), которая позволит получить еще почти $4,0 млрд дешевых кредитов в бюджет от других официальных кредиторов и облегчит доступ к внешним рынкам. Это позволит правительству профинансировать увеличение дефицита бюджета до 7,5% ВВП, отмечает "Драгон Капитал", в том числе, бюджетные меры для поддержки экономики, которые компания оценивает на уровне 3,4% ВВП.

"В свою очередь НБУ сделал правильный выбор - использовать для поддержки экономики инструмент рефинансирования, а не количественное смягчение (выкуп государственных облигаций на вторичном рынке), которое несет гораздо большие риски для валютного курса и финансовой стабильности", – говорится в отчете.

По мнению "Драгон Капитала", ситуация с COVID-19 в Украине на сегодняшний день является контролируемой благодаря раннему введению карантина. В компании считают достаточно жесткими принятые меры, напоминая почти о полной остановке общественного транспорта, но в то же время указывают, что отрасли, которые должны были остановить деятельность из-за прямого действия карантина, занимают относительно небольшую долю экономики - примерно 6,0%.

Согласно отчету, потребительская инфляция будет оставаться низкой в ближайшие месяцы из-за подавленного внутреннего спроса и низких мировых цен на энергоносители, что позволит НБУ снизить учетную ставку еще на 200 базисных пунктов – до 6,0% годовых. По оценкам "Драгон Капитал", инфляция начнет ускоряться во второй половине года из-за ожидаемого роста мировых цен на нефть и газ на фоне восстановления мировой экономики и из-за роста внутреннего спроса. По прогнозу компании, к концу этого года инфляция возрастет с 2,1% по итогам апреля до 4,4%, а к концу следующего – до 5,7%.

"Ожидая дефицит бюджета на уровне 7,5% ВВП в этом году и 4,0% ВВП в 2021 году, мы оцениваем, что государственный долг в этом году резко возрастет после трех лет падения, достигнув 67% ВВП, но будет постепенно снижаться в последующие годы при условии умеренного роста экономики и относительной стабильности валютного курса", – говорится в документе.

Согласно ему, ключевым источником риска для экономики остается распространение коронавируса, в частности риск резкого наступления второй волны заболевания COVID-19, которая может потребовать восстановления жестких карантинных мероприятий.

"Критическим также остается сотрудничество с МВФ. Другие факторы риска включают существенные колебания цен на сырьевые товары, эскалацию конфликта на Донбассе и влияние погодных условий на урожай с/х культур", – отметила Елена Белан.