Инвесторы предлагают Кабмину внедрить новый принцип для геологоразведки

Национальная Ассоциация добывающей промышленности предлагает Кабинету министров установить право на геологическое изучение полезных ископаемых по принципу "first come - first served" - заявитель, обратившийся первым должен иметь приоритетное право на получение разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

По такому принципу заявления рассматриваются в порядке очередности, право последующего заявителя возникает в случае отказа предыдущего или мотивированного отказа уполномоченного органа.

"Успешное внедрение правительственного эксперимента может существенно оживить разведку полезных ископаемых в Украине и сократить миллиардные убытки из-за неэффективного использования средств на геологическое изучение", - говорится в сообщении ассоциации.

Сообщается, что по данным Счетной палаты незавершение начатых ранее геологоразведочных работ создает риски нерезультативного расходования более 7 млрд гривень.

Кроме того, на 1 октября 2018 треть месторождений (151 из 433), подлежащих геологическому изучению законсервированы.

Счетная палата также зафиксировала, что в течение 2016-2018 годов на выполнение мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы направлены расходы в сумме 228,8 млн грн, что составляет 6% от запланированных объемов расходов на выполнение задач в этом периоде (3 838,8 млн гривен).

Введение модели "first come - first served" должно оживить добывающую отрасль, где по данным Госстата, по состоянию на ноябрь 2019 года, падение составило 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, добыча каменного и бурого угля - 10%, добыча металлических руд - 9%, добыча камня, песка и глины - 12%.

Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров снизились на 13%.

Ассоциация отмечает, что принцип "first come - first served" активно применяется в некоторых странах ЕС (Австрия, Финляндия, Греция, Испания, Швеция), а также в странах-лидерах по добыче полезных ископаемых - ЮАР, Бразилии, Австралии, Монголии.