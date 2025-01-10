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Приватизаційні аукціони торік поповнили бюджети різних рівнів майже на 10,5 мільярда
15:58 10.01.2025 |
У 2024 році приватизаційні онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі принесли до бюджетів різних рівнів майже 10,5 млрд грн.
Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Приватизаційні онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі принесли організаторам майже 10.5 млрд грн у 2024 році. Зокрема, майже 6.5 млрд грн доходу становлять торги з великої приватизації та понад 4 млрд грн - з малої", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що до державного та місцевих бюджетів надійшли кошти від проведення близько тисячі аукціонів. При цьому в середньому вартість активів під час торгів зростала більш ніж у 1,5 раза.
"Надходження від приватизації держмайна у 2024 році перевищили заплановані у 2,5 раза. Ці результати ми маємо завдяки прозорим аукціонам і тому, що максимально розкриваємо інформації про об'єкти приватизації", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, продаж об'єктів державної власності минулого року поповнив держбюджет на 9,6 млрд грн, а приватизація комунального майна принесла місцевим бюджетам майже 865,2 млн грн.
Додатково понад 2,3 млрд грн можуть надійти до державного та місцевих бюджетів після завершення оформлення документів за результатами більш ніж 140 аукціонів 2024 року.
"Майже дві третини аукціонів, що відбулися в системі у 2024 році, оголосили органи місцевого самоврядування. Ми спостерігаємо, як місцева влада з кожним роком все більше зусиль спрямовує на ефективне управління своїми активами", - зауважив СЕО Прозорро.Продажі, Сергій Бут.
Крім того, торік проведено 942 аукціони на підвищення ціни та 52 - на зниження, із середньою кількістю учасників - понад 3.
Найбільшу суму - 3,9 млрд грн - сплачено за Об'єднану гірничо-хімічну компанію. Серед об'єктів малої приватизації лідирує готель "Козацький" у Києві (400 млн грн), а серед комунальних об'єктів - приміщення в будівлі "Київської перепічки" (понад 150 млн грн).
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