ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

16:52 01.02.2019 |

Экономика

 

Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер по импорту металлопродукции в Евросоюз, которые вступают в силу 2 февраля 2019 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на сайте в пятницу.

Согласно документу, ЕС вводит защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции будет применяться пошлина в размере 25%.

При этом уточняется, что защитные меры будут действовать три года, включая период действия предварительных мер, то есть окончательные меры будут действовать со 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года. Глобальные квоты будут выделяться на квартальной основе, индивидуальные - на годовой.

В то же время квартальный остаток глобальной квоты будет переходить на следующий квартал в рамках одного годового периода. При этом предусмотрено, что страны, которые исчерпают свои индивидуальные квоты, смогут продолжать свои поставки без уплаты пошлины в рамках остатка глобальной квоты в последнем квартале годового периода.

Под действие защитных мер подпадают 26 категорий металлопродукции. При этом товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Как подчеркивается в пресс-релизе, МЭРТ добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

Вместе с украинскими производителями МЭРТ активно участвовало в расследовании. Так, были подготовлены и поданы на рассмотрение ЕК позиционные материалы и комментарии украинской стороны. Представители министерства отстаивали интересы страны во время слушаний в рамках расследования, а также на основании ст. 42 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Еврокомиссия провела отдельные дополнительные консультации с представителями МЭРТ. В результате Украина получила индивидуальные квоты по 12 категориями товаров. В их рамках страна будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, при этом учитывая рост спроса в странах ЕС, констатирует министерство.

По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат).

Согласно оценкам МЭРТ, учитывая применение Европейским Союзом защитных мер в такой форме, теперь по значительному количеству категорий товаров не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС. Так, применение предварительных мер (с 19 июля-2018 по 1 февраля-2019) почти не оказало воздействия на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС. Украинская металлопродукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок.

В сообщении приводятся квоты на поставки украинской продукции в ЕС.

В свою очередь, объединение "Укрметаллургпром" уточняет, что 31 января 2019 года председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер утвердил положение №2019/159, определяющее порядок действия специальных защитных мер относительно импорта металлопроката независимо от страны происхождения и экспорта на таможенную территорию ЕС. Они вступают в силу со 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года. Из 28 категорий (групп) меры распространяются на 26 категорий. Группы 11 (текстурированные электротехнические стали) и 23 (подшипниковые трубы) под действие защитной меры не подпадают.

"Указанные меры представляют собой индивидуальные (т.е. для конкретной страны) и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, глобальные - по квартальному, а невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий. Предусматривается три периода общей продолжительностью 10 кварталов, при этом объем квоты в каждом последующем периоде равен объему предыдущего с повышением на 5%", - поясняется в сообщении "Укрметаллургпрома".

Как сообщалось, ЕК по обращению объединения европейских метпредприятий Eurofer 29 марта 2018 года объявила о начале расследования на протяжении девяти месяцев по поставкам металлопродукции в ЕС. МЭРТ Украины разъяснило принятое ЕК решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования относительно металлопродукции, в том числе из Украины, которое вступило в силу 19 июля 2018 года.

В целом предмет расследования включал 28 видов металлургической продукции, по 23 видам из которых вводятся предварительные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Тарифные квоты применялись на основе принципа first come, first served (первый пришел - первый получил), а после того исчерпания квоты к последующим поставкам применяется пошлина в размере 25%.

Под действие предварительных защитных мер ЕК попали только 11 видов украинской металлопродукции: горячекатаный лист и рулоны (Hot Rolled Sheets and Strips), холоднокатаный лист (Cold Rolled Sheets), заготовка стальная квадратная (Quarto Plates), прутки (Rebars), нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections), катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod), уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections), трубы для газопроводов (Gas pipes), профильные секции (Hollow Sections), бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes), нелегированный провод (Non Alloy wire).

Семнадцать видов украинской металлопродукции, в отношении которых проводилось расследование, не были ограничены защитными мерами. К ним относились лист из электротехнической стали (Electrical Sheets (other than GOES), лист с металлическим покрытием (Metallic Coated Sheets), лист с органическим покрытием (Organic Coated Sheets), прокат с гальваническим и другим покрытием (Tin Mill Products), нержавеющие горячекатаный лист и рулоны (Stainless Hot Rolled Sheets and Strips), лист и полосы из холоднокатаной нержавеющей стали (Stainless Cold Rolled Sheets and Strips), мелкосортный прокат и легкие секции (Merchant Bars and Light Sections), нержавеющий провод (Stainless Wire Rod), листовой профиль (Sheet Piling), горячедеформованные трубы (Bearing Tubes and Pipes), большие сварные трубы (Large Welded Tubes), другие сварные трубы (Other Welded Tubes), горячекатаные плиты из нержавеющей стали (Stainless Hot Rolled Quarto Plates), текстурованный лист из электротехнической стали (Grain Oriented Electrical Sheet), продукция для железных дорог (Railway Material), другие бесшовные трубы (Other Seamless Tubes), нелегированные и легированные холоднокатаные бруски (Non Alloy and Other Alloy Cold Finished bars).

Ранее МЭРТ приводило статистику поставок металлопродукции в ЕС, согласно которой в 2013 году было реализовано 2,145 млн тонн на сумму $1,517 млрд, в 2014-м - 2,551 млн тонн ($1,627 млрд), 2015-м - 2,839 млн тонн ($1,326 млрд), 2016-м - 3,315 млн тонн ($1,399 млрд), 2017-м - 2,471 млн тонн ($1,438 млрд).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

14:10 30 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $13,7 млн до $282,6 млн

14:06 НБУ продал 31 января банкам депозитные сертификаты на 17,7 млрд гривен

13:36 Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL

12:52 Евро дорожает к доллару на улучшении рисковых настроений

12:47 Биржи АТР 1 февраля закрылись без единой динамики после торговых переговоров США и КНР

12:33 Справочный курс гривни вырос на 16,20 коп. до 27,5795 грн

11:34 Курсы валют по карточным операциям на 01.02.19

11:07 Остатки средств на корсчетах банков 01.02.19

11:03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 31.01.19

09:36 НБУ намерен покупать на межбанке по $15 млн в день до июля

08:25 Цена на золото 1 февраля перешла к снижению после пятидневного роста

07:51 Нынешний январь стал лучшим для индексов Dow и S&P за 30 лет, для NASDAQ - за 18 лет

31.01 В последний день января экспортеры устроили настоящую валютную распродажу

31.01 НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

31.01 Рынок акций Украины 31 января перешел к снижению

• дальше…

18:47 Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми

18:25 Канцлер Германии заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет

17:56 Центробанки покупают золото рекордными за 50 лет темпами

15:59 США приостанавливают участие в ДРСМД со 2 февраля - Помпео

11:55 Распродажа России началась. Токио сбивает цены

08:44 США предостерегают Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы

08:05 США и Китай объявили о прогрессе в выработке нового торгового соглашения

31.01 Британия, Германия и Франция создали механизм, чтобы обойти санкции США против Ирана

31.01 Саудиты заработали на войне с коррупцией $107 млрд

31.01 Новый расклад сил в Сирии: Россия и Израиль против Ирана?

31.01 Переписка в мессенджере подтвердила причастность экс-помощника депутата Бундестага от АдГ к поджогу в Ужгороде

31.01 Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

31.01 Загадочный самолет вернулся из Венесуэлы в Москву

31.01 Трамп послал свои спецслужбы «в школу» из-за Ирана

31.01 Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая?

• дальше…

14:02 На улицах Киева появились инспекторы по парковке

13:36 Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL

12:38 Греция разрешила двум лоукостерам летать в Украину

12:21 В Киеве с 1 февраля на 11,4% подорожала вода

31.01 Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

31.01 Киевсовет в 30 раз снизил ставки сбора для застройщиков

31.01 Киев решил создать автоматизированную систему оплаты услуг парковки

30.01 Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов. Представлена концепция переработки мусора

30.01 Карточка киевлянина станет единым проездным документом для льготников

30.01 Кабмин решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет

29.01 До 2020 в Киеве не останется вакантных офисов, - Dragon Capital

29.01 Украина поднялась на 10 мест в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

28.01 Кличко надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

25.01 IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

24.01 За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов

• дальше…

15:02 Защитник веры. Откуда Путин начнет религиозную войну в Украине

14:54 Профсоюз НОТУ назвал факты злоупотребления Аласании

08:19 Мелкий гешефт. Сколько боевиков ОРДЛО прорвется на избирательные участки Украины

31.01 Переписка в мессенджере подтвердила причастность экс-помощника депутата Бундестага от АдГ к поджогу в Ужгороде

31.01 Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы

31.01 Волкер рассматривает «план Сайдика», как платформу для реализации минских соглашений

31.01 Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы - опрос

31.01 Антикоррупционный суд может быть создан ещё до выборов - Холодницкий

30.01 Экономические обещания: Какие «золотые горы» обещают избирателям кандидаты в президенты

30.01 Мертвые души и Москвы уши. Зачем Гриценко сравнивает теплое с мягким

30.01 Что объединяет планы для Донбасса от Сайдика и Медведчука

29.01 Порошенко будет убеждать избирателя, что может невозможное

29.01 Госбюро расследований открыло 28 дел против работников НАБУ

29.01 ГБР расследует 3,5 тыс. уголовных производств

29.01 Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

• дальше…

16:08 Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?

13:46 Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем

09:02 В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле

31.01 Компания Renault раскрыла новый Clio

31.01 Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения

31.01 Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года

31.01 В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей

31.01 В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330

31.01 Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний

30.01 Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ

30.01 Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов

30.01 Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей

30.01 На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime

30.01 Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто

29.01 Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте

• дальше…

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно