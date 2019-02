ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер по импорту металлопродукции в Евросоюз, которые вступают в силу 2 февраля 2019 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на сайте в пятницу.

Согласно документу, ЕС вводит защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции будет применяться пошлина в размере 25%.

При этом уточняется, что защитные меры будут действовать три года, включая период действия предварительных мер, то есть окончательные меры будут действовать со 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года. Глобальные квоты будут выделяться на квартальной основе, индивидуальные - на годовой.

В то же время квартальный остаток глобальной квоты будет переходить на следующий квартал в рамках одного годового периода. При этом предусмотрено, что страны, которые исчерпают свои индивидуальные квоты, смогут продолжать свои поставки без уплаты пошлины в рамках остатка глобальной квоты в последнем квартале годового периода.

Под действие защитных мер подпадают 26 категорий металлопродукции. При этом товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Как подчеркивается в пресс-релизе, МЭРТ добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

Вместе с украинскими производителями МЭРТ активно участвовало в расследовании. Так, были подготовлены и поданы на рассмотрение ЕК позиционные материалы и комментарии украинской стороны. Представители министерства отстаивали интересы страны во время слушаний в рамках расследования, а также на основании ст. 42 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Еврокомиссия провела отдельные дополнительные консультации с представителями МЭРТ. В результате Украина получила индивидуальные квоты по 12 категориями товаров. В их рамках страна будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, при этом учитывая рост спроса в странах ЕС, констатирует министерство.

По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат).

Согласно оценкам МЭРТ, учитывая применение Европейским Союзом защитных мер в такой форме, теперь по значительному количеству категорий товаров не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС. Так, применение предварительных мер (с 19 июля-2018 по 1 февраля-2019) почти не оказало воздействия на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС. Украинская металлопродукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок.

В сообщении приводятся квоты на поставки украинской продукции в ЕС.

В свою очередь, объединение "Укрметаллургпром" уточняет, что 31 января 2019 года председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер утвердил положение №2019/159, определяющее порядок действия специальных защитных мер относительно импорта металлопроката независимо от страны происхождения и экспорта на таможенную территорию ЕС. Они вступают в силу со 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года. Из 28 категорий (групп) меры распространяются на 26 категорий. Группы 11 (текстурированные электротехнические стали) и 23 (подшипниковые трубы) под действие защитной меры не подпадают.

"Указанные меры представляют собой индивидуальные (т.е. для конкретной страны) и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, глобальные - по квартальному, а невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий. Предусматривается три периода общей продолжительностью 10 кварталов, при этом объем квоты в каждом последующем периоде равен объему предыдущего с повышением на 5%", - поясняется в сообщении "Укрметаллургпрома".

Как сообщалось, ЕК по обращению объединения европейских метпредприятий Eurofer 29 марта 2018 года объявила о начале расследования на протяжении девяти месяцев по поставкам металлопродукции в ЕС. МЭРТ Украины разъяснило принятое ЕК решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования относительно металлопродукции, в том числе из Украины, которое вступило в силу 19 июля 2018 года.

В целом предмет расследования включал 28 видов металлургической продукции, по 23 видам из которых вводятся предварительные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Тарифные квоты применялись на основе принципа first come, first served (первый пришел - первый получил), а после того исчерпания квоты к последующим поставкам применяется пошлина в размере 25%.

Под действие предварительных защитных мер ЕК попали только 11 видов украинской металлопродукции: горячекатаный лист и рулоны (Hot Rolled Sheets and Strips), холоднокатаный лист (Cold Rolled Sheets), заготовка стальная квадратная (Quarto Plates), прутки (Rebars), нержавеющая арматура и легкие секции (Stainless Bars and Light Sections), катанка из нелегированной и легированной стали (Non Alloy and Other Alloy Wire Rod), уголки и специальные профили (Angles, Shapes and Sections), трубы для газопроводов (Gas pipes), профильные секции (Hollow Sections), бесшовные нержавеющие трубы (Seamless Stainless Tubes and Pipes), нелегированный провод (Non Alloy wire).

Семнадцать видов украинской металлопродукции, в отношении которых проводилось расследование, не были ограничены защитными мерами. К ним относились лист из электротехнической стали (Electrical Sheets (other than GOES), лист с металлическим покрытием (Metallic Coated Sheets), лист с органическим покрытием (Organic Coated Sheets), прокат с гальваническим и другим покрытием (Tin Mill Products), нержавеющие горячекатаный лист и рулоны (Stainless Hot Rolled Sheets and Strips), лист и полосы из холоднокатаной нержавеющей стали (Stainless Cold Rolled Sheets and Strips), мелкосортный прокат и легкие секции (Merchant Bars and Light Sections), нержавеющий провод (Stainless Wire Rod), листовой профиль (Sheet Piling), горячедеформованные трубы (Bearing Tubes and Pipes), большие сварные трубы (Large Welded Tubes), другие сварные трубы (Other Welded Tubes), горячекатаные плиты из нержавеющей стали (Stainless Hot Rolled Quarto Plates), текстурованный лист из электротехнической стали (Grain Oriented Electrical Sheet), продукция для железных дорог (Railway Material), другие бесшовные трубы (Other Seamless Tubes), нелегированные и легированные холоднокатаные бруски (Non Alloy and Other Alloy Cold Finished bars).

Ранее МЭРТ приводило статистику поставок металлопродукции в ЕС, согласно которой в 2013 году было реализовано 2,145 млн тонн на сумму $1,517 млрд, в 2014-м - 2,551 млн тонн ($1,627 млрд), 2015-м - 2,839 млн тонн ($1,326 млрд), 2016-м - 3,315 млн тонн ($1,399 млрд), 2017-м - 2,471 млн тонн ($1,438 млрд).