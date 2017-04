Генеральный директорат по антидемпинговым и смежным пошлинам Министерства коммерции и промышленности Индии (Ministry of Commerce & Industry, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, DGAD) предоставил Украине рыночный статус в рамках антидемпингового расследования относительно поставок холоднокатаного проката, объектом которого в том числе была и продукция украинских компаний.

Как сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, рыночный статус в антидемпинговом расследовании, в котором активное участие принимал МЭРТ и украинские производители, компетентным органом Республики Индия было впервые определено, что украинские компании работают на принципах рыночной экономики.

При этом отмечается, что в течение последних лет МЭРТ неоднократно подымало перед Индией вопрос признания рыночного статуса Украины в рамках антидемпинговых расследований. Этот вопрос отдельно обсуждался во время двусторонних встреч в ходе визита в Индию в январе 2017 года первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"Признание рыночного статуса украинской экономики улучшит конкурентные условия для наших экспортеров на рынке Индии. Рыночный статус обеспечивает справедливый подход к анализу ценовой политики украинских компаний на индийском рынке, который позволит избежать необоснованных обвинений в демпинге. Приветствую это решение индийских коллег, которое дополнительно открывает растущий индийский рынок для украинской продукции", - прокомментировал решение С.Кубив, которого цитирует пресс-служба МЭРТ.

Кроме того, поясняется, что признание статуса рыночной экономики в рамках проведения антидемпинговых расследований предусматривает расчет нормальной стоимости для целей определения демпинговой маржи на основании данных непосредственно украинских производителей или экспортеров.

Как сообщалось, Минфин Индии 17 августа 2016 года сообщил о введении предварительной антидемпинговой пошлины на поставки х/к плоского проката происхождением из Украины, Кореи, Китая и Японии. Антидемпинговая пошлина рассчитывается как разница между $594 и таможенной стоимостью холоднокатаной стали за тонну, однако в случае поставок по более высокой цене она равна нулю.

Под санкции попал холоднокатаный углеродистый листовой прокат нелегированный и легированный, без покрытия, всех размеров по ширине и толщине, по начальным кодам Таможенного тарифа (Custom Tariff Heading) 7209, 7211, 7225 или 7226.

Расследование было начато по жалобе компаний Steel Authority of India Ltd (SAIL), JSW Steel Ltd, Essar Steel India Ltd и JSW Steel Coated Products Ltd, которые суммарно производят более половины соответствующего х/к проката в Индии.

Расследование охватывало период поставок с июля по декабрь 2015 года. При этом также учитывался ущерб, нанесенный в отдельные периоды с апреля 2012 по декабрь 2015 года.

Также сообщалось, что Индия 23 ноября 2016 года ввела до середины 2019 года защитные пошлины на импорт плоского горячекатаного проката в листах и плитах из легированной или нелегированной стали, толщиной менее или равной 150 мм и шириной более или равной 600 мм по товарным позициям индийской номенклатуры: 7208, 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20, 7225 40 30 и 7225 99.