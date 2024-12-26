Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за грудень 2024 року
09:16 26.12.2024 |
На пенсійні виплати в грудні було спрямовано суму 63,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Це менше, ніж у листопаді, коли на виплати було спрямовано 63,6 млрд гривень.
Та менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду - 64,0 млрд гривень.
Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 741,2 млрд гривень, у тому числі:
* Грудень - 63,3 млрд гривень
* Листопад - 63,6 млрд гривень,
* Жовтень - 64,0 млрд гривень,
* Вересень - 62,9 млрд гривень,
* Серпень - 63,5 млрд гривень,
* Липень - 62,4 млрд гривень,
* Червень - 62,3 млрд гривень,
* Травень - 60,9 млрд гривень,
* Квітень - 60,5 млрд гривень,
* Березень - 57,6 млрд гривень,
* Лютий - 51,0 млрд гривень,
* Січень 50,4 млрд гривень
Пенсії в Україні
Нагадаємо, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб, що на 10,5 тисяч більше, ніж місяць тому.
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області 876,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 745,6 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Донецькій області - 617,4 тисяч, у Львівській області - 669,3 тисяч осіб.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,362 млн осіб. Решта 1,991 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
ТОП-НОВИНИ
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за грудень 2024 року
|Ціни на нафту зростають на сподіваннях на додаткові стимули в Китаї
|Відключення світла: у четвер графіки діятимуть із 8:00 до 21:00
|Програму доступної іпотеки «єОселя» планують розширити на аграріїв
|У Вінниці завершили будівництво другої черги «сухого» порту
|Україна отримала 150 млн євро грантових коштів від ЄС
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії