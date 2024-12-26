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АНАЛІТИКА

Мінекономіки очікує, що ВВП України за підсумками року зросте на 4%

12:57 26.12.2024 |

Економіка

 

За підсумками поточного року очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 4%, з яких 0,64% забезпечила реалізація політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

«Із загального 4% зростання, реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн - свідчать розрахунки Мінекономіки. Переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України. А зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд цього року зосередився на трьох ключових напрямах для збільшення частки переробної промисловості у ВВП: розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, сприяння несировинному експорту.

Формувати попит на українські товари допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%. Програма «Шкільний автобус» дозволила громадам закупити 1 000 автобусів за два роки, забезпечивши роботою працівників українських автобусних заводів і понад 200 підрядників.

«Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. Програма також сприяє детінізації економіки. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік», - зазначила міністерка економіки.

Крім того, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" обсяг інвестиційних кредитів у прифронтових областях зріс з 3 млрд до 25 млрд грн.

В Україні вперше запрацювала програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Підписані два договори на загальну суму понад €100 млн. Ще три проєкти на етапі оцінки, а кілька нових готуються до подачі. Загалом у 2024 до Мінекономіки на оцінку подались 6 проєктів.

Доступні також інструменти страхування воєнних ризиків, які впроваджують MIGA, DFC, ЄБРР, іноземні ЕКА та Експортно-кредитне агентство України.

За словами Свириденко, у 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики «Зроблено в Україні», забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.
 

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