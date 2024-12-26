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В Україну повертається одна з найбільших у світі контейнерних компаній
10:13 26.12.2024 |
Французька компанія CMA CGM, яка входить до трійки найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, повертається в Україну. Про це повідомило профільне видання Splash 24/7.
CMA CGM наприкінці січня запускає новий маршрут Odessa Express між портами Пірей (Греція), Стамбул (Туреччина) й Одеса. Компанія стане другим великим оператором, який повернеться в Україну з власними суднами, після MSC.
На маршруті працюватимуть два судна щотижня: Lila Canada (1118 TEU) та TJ Orhan (1550 TEU).
Це буде перше пряме сполучення між Грецією та Україною з початку російського вторгнення, за даними компанії Alphaliner, яка спеціалізується на аналізі ринку контейнерних перевезень.
У середині січня також планує відновити своє сполучення з Україною ще один перевізник - турецька компанія Medkon Lines. Це невелика компанія з кінця першої сотні, але вона стане першим турецьким оператором лінійних перевезень, який повернеться на український ринок.
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