В Україну повертається одна з найбільших у світі контейнерних компаній

Французька компанія CMA CGM, яка входить до трійки найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, повертається в Україну. Про це повідомило профільне видання Splash 24/7.

CMA CGM наприкінці січня запускає новий маршрут Odessa Express між портами Пірей (Греція), Стамбул (Туреччина) й Одеса. Компанія стане другим великим оператором, який повернеться в Україну з власними суднами, після MSC.

На маршруті працюватимуть два судна щотижня: Lila Canada (1118 TEU) та TJ Orhan (1550 TEU).

Це буде перше пряме сполучення між Грецією та Україною з початку російського вторгнення, за даними компанії Alphaliner, яка спеціалізується на аналізі ринку контейнерних перевезень.

У середині січня також планує відновити своє сполучення з Україною ще один перевізник - турецька компанія Medkon Lines. Це невелика компанія з кінця першої сотні, але вона стане першим турецьким оператором лінійних перевезень, який повернеться на український ринок.